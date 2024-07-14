Мать мальчика, труп которого нашли в чемодане на пермской помойке, не признает вину в убийстве

Жительнице Перми предъявили обвинение в убийстве девятилетнего сына ( пункт «в» части 2 статьи 105 УК РФ ). Вину 34-летняя женщина не признает, сообщает 14 июля Следственный комитет России.



Следствие полагает, что в ночь на 12 июля в квартире в Мотовилихинском районе города мать задушила своего сына, а после оставила на его теле колото-резаные раны.



Тело мальчика упаковали в чемодан и оставили на контейнерной площадке. Труп обнаружил бродяга, который заглянул в чемодан. В Сети появилось видео женщины, которая катила чемодан, она попала в объективы городских видеокамер.

