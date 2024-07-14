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    Мать мальчика, труп которого нашли в чемодане на пермской помойке, не признает вину в убийстве

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    11 комментариев

    Жительнице Перми предъявили обвинение в убийстве девятилетнего сына (пункт «в» части 2 статьи 105 УК РФ). Вину 34-летняя женщина не признает, сообщает 14 июля Следственный комитет России.

    Следствие полагает, что в ночь на 12 июля в квартире в Мотовилихинском районе города мать задушила своего сына, а после оставила на его теле колото-резаные раны.

    Тело мальчика упаковали в чемодан и оставили на контейнерной площадке. Труп обнаружил бродяга, который заглянул в чемодан. В Сети появилось видео женщины, которая катила чемодан, она попала в объективы городских видеокамер.

    Мать мальчика задержали под вечер в субботу, по данным 59.RU, она скрывалась на чердаке в пермском отеле.

    В ходе допроса вину в совершении убийства обвиняемая не признала, следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу.

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    Комментарии 11

    28203631414 Июл 2024 в 17:56
    Нам подкидывают чернуху,а мы выплясывает по клаве.
    +0−0
    iigaza14 Июл 2024 в 17:18
    Голоса.
    +0−0
    y. l. g. 78714 Июл 2024 в 17:13
    Не фиг всем внушать, что нужно обязательно детей заводить, кому-то нужно, кому-то не нужно, а кому-то вообще противопоказано.
    +3−0
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