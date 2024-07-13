Трагедия в чемодане. По делу об убийстве мальчика в Перми задержали его мать

Полиция Перми задержала Ирину Шатову, подозреваемую в убийстве 8-летнего мальчика, тело которого нашли в чемодане на мусорной площадке. Об этом 13 июля в телеграм-каналах сообщили региональный следком и краевая полиция. В ближайшее время ее допросят.

Труп ребенка с колото-резаными ранами и следами удушения ранним утром 12 июля обнаружил бродяга, который заглянул в чемодан.

В СУ СК возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство малолетнего» и сообщил, что погибший мальчик был сыном подозреваемой.

Вскоре в Сети появилось видео женщины, которая катила чемодан, она попала в объективы городских видеокамер. Силовики распространили ориентировку с призывом помочь в ее розысках.