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    Следком опубликовал видео с женщиной, которая оставила чемодан с телом ребенка у помойки в Перми

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    4 комментария

    Следственный комитет России по Пермскому краю опубликовал видео с женщиной, оставившей чемодан с телом ребенка возле мусорных контейнеров в Ленинском районе города. На кадрах — подозреваемая в убийстве обнаруженного внутри мальчика 6–8 лет.

    СУ СК России по Пермскому краю

    На видео также можно увидеть процесс осмотра места происшествия и работу следователей. В настоящий момент проводятся следственные и оперативно-разыскные мероприятия, назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы, допрашиваются свидетели.

    Страшную находку сделали на мусорной площадке в Ленинском районе. Установлено, что около 4 часов утра местный житель увидел в чемодане труп мальчика на вид 6–8 лет с признаками насильственной смерти: колото-резаными ранениями тела и признаками асфиксии.

    Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

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    Комментарии 4

    Zet12 Июл 2024 в 16:21
    Россия мать...
    +0−0
    25346053112 Июл 2024 в 15:58
    Озверелая Россия.Не зря от нас весь мир шарахается.
    +3−2
    Akabos12 Июл 2024 в 15:51
    Пермь - хоть тут не подражают фирменному стилю Расчленинграда!
    +0−2
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