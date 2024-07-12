Следком опубликовал видео с женщиной, которая оставила чемодан с телом ребенка у помойки в Перми

Следственный комитет России по Пермскому краю опубликовал видео с женщиной, оставившей чемодан с телом ребенка возле мусорных контейнеров в Ленинском районе города. На кадрах — подозреваемая в убийстве обнаруженного внутри мальчика
СУ СК России по Пермскому краю
На видео также можно увидеть процесс осмотра места происшествия и работу следователей. В настоящий момент проводятся следственные и оперативно-разыскные мероприятия, назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы, допрашиваются свидетели.
Страшную находку сделали на мусорной площадке в Ленинском районе. Установлено, что около
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного