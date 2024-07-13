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    Умер американский видеохудожник Билл Виола

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    Американский художник Билл Виола, работавший в жанре видеоарт, умер у себя дома в Лонг-Бич, Калифорния. Об этом 13 июля сообщает The New York Times.

    Художнику было 73 года. Причиной смерти, по словам его жены Киры Перовой, директора студии и художественного соавтора, стали осложнения ранней стадии болезни Альцгеймера.

    Билла Виолу называли «Рембрандтом эпохи видео», его творчество увлекало зрителя, подобно великому голландскому мастеру, и отражало традицию создания волнующих и удивляющих произведений искусства, которые захватывали смысловым наполнением. В сюжетах переплетались веяния дзен-буддизма, исламского суфизма и христианского мистицизма, а работы представляли собой симбиоз экспериментального видеоарта и звука, зачастую в авангардном исполнении. Экспериментировать с возможностями видеокамеры Виола начал в 1970-е, за последние 40 лет он создал свыше 150 произведений искусства.

    Среди важных работ эксперты называют 56-минутное видеопутешествие Hatsu-Yume (Первый сон), видеоинсталляции «Комната для Святого Иоанна Креста», «Небо и земля», «Перекресток», «Днем идем вперед» и «Мученики (Земля, Воздух, Огонь, Вода)».

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