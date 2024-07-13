Мигранта, который устроил в Уфе «тюрьму» для 16 детей, арестовали

Одного из двоих граждан Таджикистана, который вместе с товарищем насильно держал 16 детей в арендованной квартире в Уфе, отправили под стражу. Об этом 13 июля сообщила пресс-служба СУ СК России по Республике Башкортостан.

Арестованного обвиняют сразу по трем статьям: «Незаконное лишение свободы», «Истязание» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Второй подозреваемый задержан, с ним проводят следственные действия.

О том, что в неволе длительное время находятся 16 детей от 4 до 16 лет, в том числе и из Таджикистана, полиция узнала от подростка, которому удалось сбежать и рассказать о заточении и побоях работникам магазина. В ночь на 12 июля полиция региона освободила детей и направила их приходить в себя в специализированное учреждение. Тогда же задержали и мигрантов, которые устроили детям темницу.