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    Мигранта, который устроил в Уфе «тюрьму» для 16 детей, арестовали

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    2 комментария

    Одного из двоих граждан Таджикистана, который вместе с товарищем насильно держал 16 детей в арендованной квартире в Уфе, отправили под стражу. Об этом 13 июля сообщила пресс-служба СУ СК России по Республике Башкортостан.

    Арестованного обвиняют сразу по трем статьям: «Незаконное лишение свободы», «Истязание» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

    Второй подозреваемый задержан, с ним проводят следственные действия.

    О том, что в неволе длительное время находятся 16 детей от 4 до 16 лет, в том числе и из Таджикистана, полиция узнала от подростка, которому удалось сбежать и рассказать о заточении и побоях работникам магазина. В ночь на 12 июля полиция региона освободила детей и направила их приходить в себя в специализированное учреждение. Тогда же задержали и мигрантов, которые устроили детям темницу.

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    Комментарии 2

    ixform13 Июл 2024 в 16:50
    а где их матери? неужели с ними случилась история что ни в сказке сказать ни пером описать
    +0−1
    28206267513 Июл 2024 в 16:49
    Они были собраны для подпольного смотрения трансляций олимпийских игр!Понимать надо
    +2−0
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