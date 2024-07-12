    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Пасмурно, Дождь

    Ощущается как 21

    2 м/с, ю-з

    760мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd87.99eur95.68
    СРОЧНО

    В Подмосковье разбился «Сухой Суперджет 100»

    Держали в неволе и били. Двое мигрантов держали в заточении 16 детей в арендованной квартире в Уфе

    4012
    12 комментариев

    Ночью 12 июля в Уфе полицейские освободили из заточения 16 детей. Несовершеннолетних насильно держали в арендованной квартире двое граждан Таджикистана.

    Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Башкортостан, в неволе дети находились длительное время. С ребятами в возрасте от 4 до 16 лет жестоко обращались и били. Часть несовершеннолетних — граждане Таджикистана.

    Детям удалось выбраться из «тюрьмы» благодаря одному сбежавшему подростку. Он рассказал о происходящем работникам ближайшего магазина. После чего на место прибыли полицейские, которые освободили пострадавших.

    Сейчас дети находятся в специализированном соцучреждении, где проверяют состояние их здоровья, в том числе психологического. Специалисты ищут родителей пострадавших. Также устанавливаются обстоятельства случившегося.

    Следственный отдел завел уголовные дела по факту незаконного лишения свободы (ч. 2 ст. 127 УК РФ), истязания (ч. 2 ст. 117 УК РФ) и неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ). Двух мигрантов задержали.

    «Уголовное дело для дальнейшего расследования передано в первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления республики», — рассказали в пресс-службе ведомства.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    УфаДети
    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ23
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 12

    Slava_Rossii212 Июл 2024 в 16:18
    И зачем их там держали?
    +0−0
    Akabos12 Июл 2024 в 16:01
    Разве это не детский сад?!
    Скрепный! Традиционный!
    +2−0
    Tatar12 Июл 2024 в 15:39
    Ну там может так принято у них. Там другие подходы к воспитанию.
    +1−1
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    12
    close