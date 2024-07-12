Держали в неволе и били. Двое мигрантов держали в заточении 16 детей в арендованной квартире в Уфе

Ночью 12 июля в Уфе полицейские освободили из заточения 16 детей. Несовершеннолетних насильно держали в арендованной квартире двое граждан Таджикистана.
Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Башкортостан, в неволе дети находились длительное время. С ребятами в возрасте от 4 до 16 лет жестоко обращались и били. Часть несовершеннолетних — граждане Таджикистана.
Детям удалось выбраться из «тюрьмы» благодаря одному сбежавшему подростку. Он рассказал о происходящем работникам ближайшего магазина. После чего на место прибыли полицейские, которые освободили пострадавших.
Сейчас дети находятся в специализированном соцучреждении, где проверяют состояние их здоровья, в том числе психологического. Специалисты ищут родителей пострадавших. Также устанавливаются обстоятельства случившегося.
Следственный отдел завел уголовные дела по факту незаконного лишения свободы (ч. 2 ст. 127 УК РФ), истязания (ч. 2 ст. 117 УК РФ) и неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ). Двух мигрантов задержали.
«Уголовное дело для дальнейшего расследования передано в первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления республики», — рассказали в пресс-службе ведомства.