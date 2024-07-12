Держали в неволе и били. Двое мигрантов держали в заточении 16 детей в арендованной квартире в Уфе

Ночью 12 июля в Уфе полицейские освободили из заточения 16 детей. Несовершеннолетних насильно держали в арендованной квартире двое граждан Таджикистана.

Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Башкортостан, в неволе дети находились длительное время. С ребятами в возрасте от 4 до 16 лет жестоко обращались и били. Часть несовершеннолетних — граждане Таджикистана.

Детям удалось выбраться из «тюрьмы» благодаря одному сбежавшему подростку. Он рассказал о происходящем работникам ближайшего магазина. После чего на место прибыли полицейские, которые освободили пострадавших.