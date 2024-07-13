    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 24

    2 м/с, ю-з

    761мм

    74%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd87.74eur95.76

    Еще одного фигуранта дела бизнес-коуча Закхайм задержали в Москве

    1070
    2 комментария

    Подозреваемую в мошенничестве по делу бизнес-коуча Натальи Закхайм задержали полицейские Москвы, 13 июля следует из сообщения пресс-службы столичного ГУ МВД.

    По версии полицейских, женщина вместе с сообщниками — бизнес-коучем Натальей Закхайм, ее мужем Андреем Красновым и партнером Любовью Струлёвой — продавала в Интернете обучающие курсы по инвестированию. После получения денежных средств «наставники» якобы переставали выходить на связь с клиентами. Имя четвертого фигуранта в МВД не назвали. Известно, что на данный момент сумма ущерба по делу порядка трех миллионов рублей.

    Закхайм, Краснова и Струлёву задержали накануне в петербургском аэропорту «Пулково». Им предьявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Всех троих заключили под стражу до 29 августа.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    28206267513 Июл 2024 в 14:24
    Израиль направил ноту протеста?
    +0−0
    Zet13 Июл 2024 в 13:56
    ну некий навык финансовой грамотности их клиенты действительно получили...
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close