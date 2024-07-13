Еще одного фигуранта дела бизнес-коуча Закхайм задержали в Москве

Подозреваемую в мошенничестве по делу бизнес-коуча Натальи Закхайм задержали полицейские Москвы, 13 июля следует из сообщения пресс-службы столичного ГУ МВД.
По версии полицейских, женщина вместе с сообщниками — бизнес-коучем Натальей Закхайм, ее мужем Андреем Красновым и партнером Любовью Струлёвой — продавала в Интернете обучающие курсы по инвестированию. После получения денежных средств «наставники» якобы переставали выходить на связь с клиентами. Имя четвертого фигуранта в МВД не назвали. Известно, что на данный момент сумма ущерба по делу порядка трех миллионов рублей.
Закхайм, Краснова и Струлёву задержали накануне в петербургском аэропорту «Пулково». Им предьявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Всех троих заключили под стражу до 29 августа.