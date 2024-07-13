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    РБК: Переданный государству завод виски и рома объявил о приостановке производства

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    13 комментариев

    Производитель виски, игристых и винных напитков «Центр пищевой индустрии — Ариант» (ЦПИ) заявил о намерении приостановить производство, 13 июля сообщает РБК. Издание ссылается на письменное уведомление, которое компания накануне направила в сеть «Красное & Белое».

    Причиной решения, говорится в документе, называют недостаток финансирования производства из-за обеспечительных мер, которые арбитражный суд Челябинской области наложил на активы ГК «Ариант» в рамках национализации.

    В компании надеются, что решение о приостановке позволит сконцентрироваться на сохранении производственных ресурсов и персонала для возобновления поставок в будущем. Полноценное восстановление производства запланировано на октябрь 2024 года.

    По данным ЦПИ, мощности завода включают четыре линии розлива для выпуска виски, джина, рома, ликеров, вермута, игристых вин и винных напитков. С конвейера предприятия ежегодно сходят 60 миллионов бутылок различной продукции.

    За 2023 год, по данным СПАРК, чистая прибыль ЦПИ составила 84,9 миллиона рублей при выручке 3,2 миллиарда. Активы завода перешли в собственность государства в апреле этого года. С 10 апреля 100% доли ЦПИ владеет «Росимущество», управляет компанией «РСХБ-Финанс».

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    Комментарии 13

    Дядя Бо13 Июл 2024 в 12:24
    Что они ни делают, не идут дела.(с).
    +0−0
    Zdobsi13 Июл 2024 в 12:21
    Никогда не поверю, чтобы производство алкоголя было неприбыльным. Разберутся.
    +0−0
    27541179813 Июл 2024 в 12:12
    Зачем православным эта отрава, когда есть скрепный самогон.
    +1−0
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