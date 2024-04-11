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    Экспроприация продолжается. Крупнейший производитель вина «Кубань-Вино» перешел государству

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    11 комментариев

    Крупнейший в России производитель вина «Кубань-Вино» перешел в собственность Российской Федерации — обратил внимание РБК 11 апреля. Это следует из данных Единого реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Аналогичные изменения коснулись других активов группы компаний «Ариант»: агрофирмы «Южная», «Центра пищевой индустрии — Ариант» и свинофермы «Ариант». Передать предприятия в госсобственность требовала через суд Генпрокуратура, увидев признаки незаконного обогащения создателей группы компаний во время приватизации в 1990-х годах.

    Примечательно, что претензии прокуратуры были связаны не с деятельностью самой группы компаний, а с процессом приватизации Челябинского электрометаллургического комбината, АО «Кузнецкие ферросплавы» и АО «Серовский завод ферросплавов». По мнению правоохранителей и суда, именно она дала возможность бизнесмену Юрию Антипову создать сельскохозяйственные предприятия «Арианта». Генпрокуратура подала иск 14 марта, и ее первоначальные требования заключались во взыскании 25,83 миллиарда рублей, но 28 марта они были скорректированы до 105 миллиардов рублей.

    Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск об изъятии активов в пользу государства 5 апреля. После этого представители «Арианта» обратились с жалобой в Верховный суд. Адвокаты считают решение судей неправомерным и обращают внимание на то, что иск был рассмотрен в очень короткий срок и у ответчиков было всего три дня на ознакомление с 25 томами дела.

    Однако уже 10 апреля была зарегистрирована смена собственника всех компаний, которые решили изъять.

    Согласно данным системы СПАРК, в группе компаний «Ариант» работало больше 3 700 человек, из них больше 1 000 — на производстве «Кубань-Вино». В пресс-службе компании заверили, что все сотрудники сейчас остаются на своих местах, выпуск продукции и ее доставка в торговые точки идут по плану.

    В числе винных брендов холдинга — «Шато Тамань», Aristov, «Высокий берег». По данным РБК, общая площадь агроактивов ГК «Ариант» превышает 13,1 тыс. га на Таманском полуострове и в Анапе.

    Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, что Генпрокуратура потребовала изъять активы производителя макарон «Макфа». Судебный процесс сделали закрытым.

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    Комментарии 11

    Панкихой11 Апр 2024 в 19:50
    Ещё интересно, до мышей до тра хаются?
    +0−0
    Панкихой11 Апр 2024 в 19:47
    Чеченам отойдёт.
    +0−0
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