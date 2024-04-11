Экспроприация продолжается. Крупнейший производитель вина «Кубань-Вино» перешел государству

Крупнейший в России производитель вина «Кубань-Вино» перешел в собственность Российской Федерации — обратил внимание РБК 11 апреля. Это следует из данных Единого реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Аналогичные изменения коснулись других активов группы компаний «Ариант»: агрофирмы «Южная», «Центра пищевой индустрии — Ариант» и свинофермы «Ариант». Передать предприятия в госсобственность требовала через суд Генпрокуратура, увидев признаки незаконного обогащения создателей группы компаний во время приватизации в 1990-х годах.

Примечательно, что претензии прокуратуры были связаны не с деятельностью самой группы компаний, а с процессом приватизации Челябинского электрометаллургического комбината, АО «Кузнецкие ферросплавы» и АО «Серовский завод ферросплавов». По мнению правоохранителей и суда, именно она дала возможность бизнесмену Юрию Антипову создать сельскохозяйственные предприятия «Арианта». Генпрокуратура подала иск 14 марта, и ее первоначальные требования заключались во взыскании 25,83 миллиарда рублей, но 28 марта они были скорректированы до 105 миллиардов рублей.

Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск об изъятии активов в пользу государства 5 апреля. После этого представители «Арианта» обратились с жалобой в Верховный суд. Адвокаты считают решение судей неправомерным и обращают внимание на то, что иск был рассмотрен в очень короткий срок и у ответчиков было всего три дня на ознакомление с 25 томами дела.

Однако уже 10 апреля была зарегистрирована смена собственника всех компаний, которые решили изъять.