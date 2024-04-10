Макароны, триллионы и «преступный синдикат»: как стартовал громкий процесс по изъятию «Макфы» у семьи Юревича

Генпрокуратура РФ потребовала обратить в пользу государства активы «Макфы», входящей в топ-5 мировых производителей макарон Фото: Ольга Козлова / 74.RU Поделиться Поделиться





Рассмотрение иска Генпрокуратуры об изъятии активов крупнейшего российского производителя макарон «Макфа» и других компаний у семьи экс-губернатора Михаила Юревича и бывшего депутата Госдумы Вадима Белоусова закрыли от СМИ. Такое решение в предварительном заседании принял во вторник, 9 апреля, Центральный районный суд Челябинска. При этом адвокаты настаивали на публичном процессе и даже раздавали журналистам документы, в которых фигурируют нашумевшие 100 триллионов рублей. Как стартовал громкий судебный процесс по делу «Макфы» — в репортаже 74.RU.

С раннего утра к зданию суда съезжались десятки юристов и журналистов Фото: Михаил Шилкин / 74.RU Поделиться Поделиться





В Центральном районном суде Челябинска сегодня царил ажиотаж, в здании даже усилили охрану. Ответчиками по иску Генпрокуратуры выступают 34 компании и 13 человек. Их интересы представляют 35 юристов, в том числе известные столичные адвокаты — Игорь Трунов и Людмила Айвар. Знаковые предприятия и громкие имена их владельцев ожидаемо привлекли внимание СМИ.

В зал призвали побольше людей в форме. На всякий случай Фото: Михаил Шилкин / 74.RU Поделиться Поделиться





Генпрокуратура РФ подготовила для суда 59 томов только дополнительных материалов. Представитель надзорного ведомства заявил, что в СМИ развернута кампания, цель которой — показать ситуацию так, что владельцем бизнесов был отец экс-губернатора. Однако прокурор настаивает, что первоначальным собственником был именно бывший чиновник Михаил Юревич.



— В дальнейшем с целью обхода законодательных ограничений и антикоррупционных запретов компании переводились на иных лиц, в том числе Юревича-старшего, — сказал представитель Генпрокуратуры.

Основной актив семьи экс-губернатора Михаила Юревича — агропромышленный холдинг «Макфа». Компания входит в пятерку ведущих мировых производителей макаронных изделий, а также выпускает крупы и зерновые хлопья. Производственные мощности находятся в Челябинской, Свердловской, Курганской областях, Алтайском и Ставропольском крае. АО «Макфа» создано в Челябинске в 2001 году, в 2017 году зарегистрировано в Москве. Сведения об учредителях публично не раскрываются. Управляющей компанией является ООО «УК «М-Групп» (учредитель — Марина Савранская, директор — Юлия Иванова). По данным сервиса «Контур.Фокус», за 2023 год выручка снизилась на 7% — до 23,7 миллиарда рублей, чистая прибыль выросла на 46% — до 3,6 миллиарда рублей.

Защитники с первых же минут начали активно спорить с Генпрокуратурой. Они заявили, что не получали никаких новых материалов. Тогда как представитель прокуратуры утверждал, что они доступны всем сторонам процесса.

— Каким образом уважаемая Генеральная прокуратура поделилась ссылкой (на материалы. — Прим. ред.), нам неизвестно. Мои доверители не получали ни ссылки, не уведомления. О том, что будет заседание, стало известно из СМИ, которые не развернули кампанию, а взволнованы судьбой «Макфы», — указала адвокат Людмила Айвар, представляющая интересы семьи Юревича.



Через полтора часа после начала заседания прокурор попросил суд закрыть от прессы заседание по делу об изъятии «Макфы» и другого бизнеса Юревичей и Белоусовых.

— Представлены материалы уголовного дела, они содержат следственную тайну. Доступ к ним широкого круга лиц, в том числе СМИ, невозможен, — объяснил он.

Напомним, уголовное дело в отношении Михаила Юревича было возбуждено 7 лет назад, расследование продолжается до сих пор.



Что останется Михаилу Юревичу от мощной бизнес-империи , вопрос на засыпку Фото: Наталья Лапцевич / 74.RU Поделиться Поделиться





По словам прокуроров, они представили документы по уголовному делу в отношении Михаила Юревича и иных лиц, которое сейчас находится в производстве 4-го отдела СКР в Екатеринбурге. Также к документам ограниченного пользования Генпрокуратура отнесла сведения о доходах и имуществе.



Защита настаивала на открытом судебном процессе. Адвокат Людмила Айвар, представляющая интересы Михаила, Александра, Валерия и Натальи Юревич, отметила, что отчеты компании публикуются публично, а значит не будет нарушена коммерческая тайна. Как и тайна следствия, поскольку дело Белоусова было выделено из дела Юревича и рассмотрено в суде в открытых заседаниях.

— Все объемы уголовного дела были материалами публичного характера. Вообще нет смысла на данный момент закрывать судебное заседание, — заявила представитель семьи Юревича. — Михаил Юревич никогда не скрывал доходов. С 2000-го ежегодно сдавал декларации, данные публиковались на сайте правительства Челябинской области и Государственной Думы.



— Это не те материалы, что были выделены в отдельное производство, — парировали представители Генпрокуратуры.



Несмотря на огромный интерес журналистов, судебный процесс закрыли от СМИ Фото: Ольга Козлова / 74.RU Поделиться Поделиться





По мнению юриста, представлявшего интересы медиахолдинга (31 канал, радиостанции), оснований для полного закрытия процесса нет. Но прокуратура может ходатайствовать о его закрытии на конкретных стадиях, например при допросе свидетелей или изучении документов.

— Мы подменяем закрытый процесс на скрытый. Прокуратура пытается скрыть, чтобы никто не знал, как процесс прошел. Если кому-то стыдно за то, что произойдет, это подмена, — сказал юрист УК «Медиа-Центр».



В ответ на это судья попросил высказывать аргументацию, а не превращать заседание суда в выступление на митинге или в СМИ.

Затем судья удалился в совещательную комнату, а участники заседания поспешили в коридор — в зале стало совсем душно.

Во время перерыва скучать было некогда. Представители ответчиков в коридоре суда бурно обсуждали и предварительное заседание, и правосудие в целом. А журналистам раздали копии возражения адвокатов на иск Генпрокуратуры и постановления судебного пристава, в котором фигурируют те самые нашумевшие 100 триллионов рублей — сумма, на которую арестованы активы.



Сто триллионов оказались не шуткой Ольга Козлова / 74.RU Поделиться Поделиться





— Суд считает возможным продолжить в закрытом судебном заседании, — сообщил судья, вернувшись после перерыва.

Журналистов и слушателей удалили из зала заседаний.

Предварительное заседание завершили в половине второго. Следующее назначено на 6 мая. «Нет никаких криминальных денег» Иск находится в том состоянии, когда не может быть рассмотрен, заявил журналистам адвокат Вячеслав Плахотнюк, представляющий интересы экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова, Валерия и Максима Чигинцевых (дочь и зять Вадима Белоусова).

— Рассказывается в повествовательной форме о якобы коррупционных нарушениях. Пока мы не видим доказательств в деле, никаких приговоров по ответчикам. Считаем, что процесс будет долгим, интересным и мы докажем, что все акции и все доли приобретены законно, — сказал Плахотнюк. — Что Юревич, что Белоусов, будучи при власти, подавали обязательные декларации и вопросов по активам не возникало. Прошло много лет, и вдруг возникли вопросы. Мы полагаем, что оснований [для претензий прокуратуры] нет. Здесь нет никаких криминальных денег.



Fssp.gov.ru Поделиться Поделиться





По словам адвоката, наложен арест на всё имущество, о котором знает Генпрокуратура. Это акции, доли в иностранных компаниях, но главным образом транспортные средства, имущество, доли и счета в России.

Что касается 100 триллионов рублей, эта цифра действительно есть в документах.

— Федеральная служба судебных приставов ссылается на технические ошибки. Несолидно, — отметил Плахотнюк.



Адвокат Людмила Айвар заявила, что надзорное ведомство пытается представить ответчиков как преступный синдикат Фото: Михаил Шилкин / 74.RU Поделиться Поделиться





О необоснованности требований Генпрокуратуры заявила Людмила Айвар, адвокат семьи Юревичей.

— Генпрокуратура пытается представить ответчиков как преступный синдикат, где Юревич и Белоусов были бенефициарами. Да, Юревич владел акциями, но вместе с ним одновременно акциями владели его отец и мать. Когда он (Юревич. — Прим. ред.) пришел на государственную должность, то передал свои акции и больше к этим компаниям не имел никакого отношения. Мы спрашивали сотрудников компаний, кто был фактическим бенефициаром. Они говорили: «Мы Юревича здесь никогда не видели. Вот он как ушел в политику, так и ушел. Отец рулил всеми процессами, отец являлся фактическим владельцем этой компании». Мы будем это подтверждать и документами, и свидетельскими показаниями, — сообщила Людмила Айвар. Все подробности судебного заседания мы рассказали в режиме онлайн.



Как Генпрокуратура изымает активы «Макфы» Напомним, 28 марта Генпрокуратура РФ подала иск в Центральный районный суд Челябинска и потребовала обратить в доход государства 100% акций крупнейшего российского производителя макарон АО «Макфа» и связанных с ним компаний. Основанием для иска указано коррупционное происхождение активов. По версии Генпрокуратуры РФ, бенефициары «Макфы» Михаил Юревич и Вадим Белоусов занимались бизнесом, будучи представителями органов госвласти.

В качестве ответчиков привлечены 34 компании. Среди них «Макфа», «Первый хлебокомбинат», СМАК (старейший хлебозавод в Свердловской области), «Мишкинский комбинат хлебопродуктов» (Курганская область), «Каланчакский комбинат хлебопродуктов» (Херсонская область), ОАО «Челябинскоблгаз», «Проспект» (коммерческая недвижимость), «Родник» (торгово-развлекательные комплексы), «Отельстрой» (отель Radisson Blu в Челябинске), 7 иностранных компаний (Кипр и Нидерланды), ИК «Медиа-Центр» (31 канал, сайт 31tv.ru, радио «DFM-Челябинск» и «Спутник-Челябинск») и другие.



По версии Генпрокуратуры РФ, бенефициары «Макфы» Михаил Юревич (на фото) и Вадим Белоусов занимались бизнесом, когда были представителями госвласти Фото: архив 74.RU Поделиться Поделиться





Также в списке ответчиков — 13 граждан: экс-губернатор Михаил Юревич, его сын Александр Юревич, родители Валерий и Наталья Юревичи, партнер по бизнесу, экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов, его жена Ирина Белоусова, дочь Валерия Чигинцева, зять Максим Чигинцев, учредители и руководители вышеназванных компаний. В начале апреля судебные приставы арестовали движимое и недвижимое имущество всех обособленных предприятий холдинга «Макфа» и окружения Михаила Юревича. Мы изучили, как начинал и строил бизнес один из самых известных челябинских предпринимателей и политиков, а также что входит в бизнес-империю семьи Михаила Юревича.



Также мы спросили юристов о том, как судебные перипетии могут сказаться на взаимодействии фигурантов громких судебных дел с другими предприятиями, стоит ли опасаться остановки производства и пропажи макарон, вина и колбасы с прилавков.

Более 200 исков об изъятии предприятий, по данным на апрель 2024 года, подано Генпрокуратурой РФ, подсчитал юрист Владимир Чувашов. Обсудили с экспертами, почему это происходит и каким знаковым предприятиям в первую очередь грозит смена собственника. Всё по этой теме — в специальном разделе 74.RU.

