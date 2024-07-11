В ресторан на Невском приехала скорая и полиция. Раны получил странный гость

Посетитель заведения на Невском проспекте целый день провел с другими гостями и официантами ничего не заказывая, а под вечер оказался ранен. По предварительным данным, он в сознании.



По информации «Фонтанки» от источника в правоохранительных органах, пострадавший мужчина пришел в заведение в 23 доме по Невскому проспекту еще утром 11 июля, примерно в девять часов. Он долго сидел, ничего не заказывал, а ближе к вечеру начал вести себя еще более странно. По рассказам гостей, мужчина украл из бара бутылку вина, разбил ее и начал выкрикивать угрозы.

