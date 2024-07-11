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    В ресторан на Невском приехала скорая и полиция. Раны получил странный гость

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    2 комментария

    Посетитель заведения на Невском проспекте целый день провел с другими гостями и официантами ничего не заказывая, а под вечер оказался ранен. По предварительным данным, он в сознании.

    По информации «Фонтанки» от источника в правоохранительных органах, пострадавший мужчина пришел в заведение в 23 доме по Невскому проспекту еще утром 11 июля, примерно в девять часов. Он долго сидел, ничего не заказывал, а ближе к вечеру начал вести себя еще более странно. По рассказам гостей, мужчина украл из бара бутылку вина, разбил ее и начал выкрикивать угрозы.

    «Фонтанка.ру»

    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Клиенты перформанс с осколком в руках предпочли не наблюдать и спешно покинули зал. В кафе срочно прибыла группа быстрого реагирования. Сперва к мужчине в неадекватном состоянии был применен перцовый газ, это его успокоило. Сейчас с ним работают медики и полиция.

    Фото: «Фонтанка.ру»

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    Комментарии 2

    27638631511 Июл 2024 в 17:39
    Это не вчерашний фонтанкин гость из Башкирии?
    +0−0
    28206267511 Июл 2024 в 17:37
    Сво-шник переживал, что-то новое?
    +0−0
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