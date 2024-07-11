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    The Killers прервали выступление на 20 тысяч зрителей ради полуфинала Евро-2024

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    1 комментарий

    Американская рок-группа The Killers прервала свой концерт в Лондоне, чтобы вместе посмотреть последние минуты матча Англия — Нидерланды в рамках чемпионата Европы, после чего исполнили свой главный хит Mr. Brightside.

    Как пишет Daily Mail, это произошло на прошедшем в среду концерте на О2-арене. Музыканты из США приехали в Лондон в рамках тура Rebel Diamonds, приуроченного к 20-летию с момента выпуска дебютного альбома The Killers. В какой-то момент выступление прервалось, а на экране появилась трансляция футбольного матча, который только добавил эмоций в тот вечер, поскольку игра завершилась победой англичан.

    После победы арена, вместимость которой составляет порядка 20 тыс. человек, взорвалась овациями. В зал было запущено конфетти, а музыканты исполнили свой главный хит.

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    The KillersКонцертЕвро-2024
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    Комментарии 1

    Zet11 Июл 2024 в 17:21
    в финале их испанцы уделают...
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