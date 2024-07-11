Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди осудила мужчин, посещающих спортзалы

Член Совета Федерации Ольга Ковитиди рассказала о семейных ценностях и роли мужчин и женщин в обществе в эфире Радио Sputnik. Так, в беседе сенатор от Крыма осудила мужчин, которые ходят в спортзалы.



«А наши мужчины где сегодня? Они в спортивных залах, они смотрят на красоту своего тела. Смотрят, какая у него машина, какие он вещи себе купил. У нас сегодня мужчин в салонах красоты, наверное, больше, чем женщин», — сказала Ольга Ковитиди.

Кроме того, Ковитиди рассказала, что мужчина должен работать и приносить деньги в семью. По словам сенатора, после того как мужчина вспомнит, что он кормилец, женщина начнет «варить гороховый суп, борщ, жарить котлеты». Также Ковитиди посоветовала женщинам помогать своим мужчинам на огороде. Аргументируя свой тезис, сенатор поделилась собственным опытом. Ковитиди рассказала, что по приезде в Крым она трудится в своем саду и огороде.