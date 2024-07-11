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    Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди осудила мужчин, посещающих спортзалы

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    26 комментариев

    Член Совета Федерации Ольга Ковитиди рассказала о семейных ценностях и роли мужчин и женщин в обществе в эфире Радио Sputnik. Так, в беседе сенатор от Крыма осудила мужчин, которые ходят в спортзалы.

    «А наши мужчины где сегодня? Они в спортивных залах, они смотрят на красоту своего тела. Смотрят, какая у него машина, какие он вещи себе купил. У нас сегодня мужчин в салонах красоты, наверное, больше, чем женщин», — сказала Ольга Ковитиди.

    Кроме того, Ковитиди рассказала, что мужчина должен работать и приносить деньги в семью. По словам сенатора, после того как мужчина вспомнит, что он кормилец, женщина начнет «варить гороховый суп, борщ, жарить котлеты». Также Ковитиди посоветовала женщинам помогать своим мужчинам на огороде. Аргументируя свой тезис, сенатор поделилась собственным опытом. Ковитиди рассказала, что по приезде в Крым она трудится в своем саду и огороде.

    Еще член Совета Федерации считает, что семьи, где меньше трех детей, — неполные. А материальное благополучие придет, только когда в семье будет много детей. В пример чиновница привела семью Рамзана Кадырова.

    «Господь даст кусок хлеба на каждого ребенка», — заявила Ковитиди.

    Ранее сенатор предложила ввести уголовную ответственность за склонение женщины к аборту.

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    Комментарии 26

    iayaaz11 Июл 2024 в 17:32
    пора ей к плите, суп гороховый варить...
    +0−0
    AEG111 Июл 2024 в 17:30
    Все по заветам Ильича. Не только кухарка может управлять государством, но и секретарь-машинистка/ курьер.
    +0−0
    26425708111 Июл 2024 в 17:30
    Психиатры в чате есть?)
    +0−0
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