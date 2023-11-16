Сенатор Ольга Ковитиди предложила ввести уголовную ответственность за склонение женщины к аборту

Ввести уголовную ответственность за склонение женщины к аборту предложила сенатор Ольга Ковитиди. По ее словам, принуждение беременной женщины к искусственному прерыванию беременности путем уговоров, предложений, подкупа и обмана, выдвижения иных требований должны повлечь не только административное наказание, пишет 16 ноября РИА Новости.



По словам сенатора, данный вопрос не может ограничиваться только административно-правовым регулированием. Она предложила внимательно изучить криминализацию административной статьи и дополнить статью 123 УК РФ о «Незаконном проведении искусственного прерывания беременности» пунктом 4, предусматривающим наказание за принуждение женщины к аборту.

