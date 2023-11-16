Сенатор Ольга Ковитиди предложила ввести уголовную ответственность за склонение женщины к аборту

Ввести уголовную ответственность за склонение женщины к аборту предложила сенатор Ольга Ковитиди. По ее словам, принуждение беременной женщины к искусственному прерыванию беременности путем уговоров, предложений, подкупа и обмана, выдвижения иных требований должны повлечь не только административное наказание, пишет 16 ноября РИА Новости.
По словам сенатора, данный вопрос не может ограничиваться только административно-правовым регулированием. Она предложила внимательно изучить криминализацию административной статьи и дополнить статью 123 УК РФ о «Незаконном проведении искусственного прерывания беременности» пунктом 4, предусматривающим наказание за принуждение женщины к аборту.
Ковитиди также добавила, что медицинские показания для абортов должны быть четко регламентированы с целью сохранения жизни и здоровья женщины.
В начале октября Минздрав ужесточил оборот препаратов для медикаментозного аборта. При этом, по данным «Ведомостей», за 9 месяцев этого года противозачаточные таблетки в России продали более чем на 20,7 миллиарда рублей — это самый высокий показатель за шесть лет.
В начале ноября от искусственного прерывания беременности отказались все частные клиники Крыма, теперь такие операции будут проводиться только в государственных медучреждениях.
Сейчас в Госдуме обсуждают предложения от РПЦ и медиков по ограничению абортов. Демографы говорят, что это вряд ли поможет улучшить рождаемость. Подробнее об инициативе и мнения экспертов читайте в материале «Фонтанки».