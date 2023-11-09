Частные клиники Крыма отказались от проведения абортов

От искусственного прерывания беременности отказались все частные клиники Крыма, теперь такие операции будут проводиться только в государственных медучреждениях, сообщает 9 ноября пресс-служба регионального Минздрава.

«Частные клиники Крыма официально уведомили Минздрав Республики Крым о своем добровольном отказе от оказания услуг по прерыванию беременности», — заявил первый министр здравоохранения Крыма Константин Скорупский.

Ранее внести свой вклад в улучшение демографической ситуации таким образом было предложено руководителям коммерческих клиник. По словам регионального министра, инициатива была воспринята положительно.