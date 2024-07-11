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    В Ленобласти изменился порядок выдачи разрешений на полеты коптеров

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    В Ленинградской области изменился порядок выдачи разрешений на полеты беспилотников, сообщает 11 июля региональный комитет по транспорту.

    Чаще всего требуется несколько разрешений. Какое именно и где его получать, зависит от массы коптера, высоты полета, его цели и места. Например:

    • для полета в населенном пункте необходимо разрешение органов местного самоуправления;
    • в приграничной зоне — разрешение территориального органа ФСБ;
    • в зоне ограничения полетов — разрешение лиц, в интересах которых установлены такие зоны;
    • в пограничной зоне — разрешение Пограничного управления ФСБ по СПб и ЛО;
    • для полета на высоте более 150 метров — разрешение оперативного штаба Ленинградской области и разрешение на использование воздушного пространства ЕСОрВД.

    Список разрешений можно посмотреть в файле.

    Список разрешенийСкачать таблицу Microsoft Excel (XLSX)

    Также комитет предоставил несколько полезных документов, которые пригодятся для получения разрешения на полеты дронов.

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 5 мая 2023 г. N 27-пгСкачать документ Adobe Acrobat (PDF)
    ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11 марта 2010 г. N 138Скачать документ Adobe Acrobat (PDF)

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