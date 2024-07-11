В Ленобласти изменился порядок выдачи разрешений на полеты коптеров

В Ленинградской области изменился порядок выдачи разрешений на полеты беспилотников, сообщает
Чаще всего требуется несколько разрешений. Какое именно и где его получать, зависит от массы коптера, высоты полета, его цели и места. Например:
- для полета в населенном пункте необходимо разрешение органов местного самоуправления;
- в приграничной зоне — разрешение территориального органа ФСБ;
- в зоне ограничения полетов — разрешение лиц, в интересах которых установлены такие зоны;
- в пограничной зоне — разрешение Пограничного управления ФСБ по СПб и ЛО;
- для полета на высоте более 150 метров — разрешение оперативного штаба Ленинградской области и разрешение на использование воздушного пространства ЕСОрВД.
Список разрешений можно посмотреть в файле.
Также комитет предоставил несколько полезных документов, которые пригодятся для получения разрешения на полеты дронов.