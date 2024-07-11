В Ленобласти вместо возведения ограждений компания собирала мусор за деньги

Во Всеволожском районе Ленобласти сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России обнаружили незаконное предпринимательство, связанное со свалками. Об обстоятельствах этой истории 11 июля сообщает ведомство.

В январе 2021 года госучреждение заключило с инженерно-строительной компанией договор, согласно которому последняя должна была возвести земляные и металлические ограждения вокруг участка. На деле ничего подобного фирма не делала. Вместо этого она за деньги принимала от других небольших организаций строительный мусор. После приемки он хаотично был разбросан по всей территории участка.

«Деятельность по приему и размещению строительных отходов является лицензируемой, так как такие материалы относятся к отходам IV класса опасности. <...> Компания, осуществляющая работы, такой лицензии не имеет», — уточнили в полиции.

С января 2021 года по октябрь 2023-го фирма получила больше 47 миллионов рублей за приемку разного мусора. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о незаконном предпринимательстве.



«По подозрению в совершении данного преступления задержаны 50-летний главный инженер строительной компании и его 47-летний подчиненный — начальник участка», — сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

