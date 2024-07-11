Средних зарплат не хватит никому: сколько нужно зарабатывать, чтобы взять ипотеку

Для того чтобы оформить ипотеку по рыночной ставке, доход человека должен исчисляться сотнями тысяч рублей в месяц при условии, что у него нет других кредитов. Это как минимум в два раза больше, чем до отмены льготной ипотеки под
Сколько нужно получать, чтобы купить квартиру
В качестве примера возьмем квартиру стоимостью
— Платеж в месяц будет составлять
Однако стоимость жилья в разных регионах отличается. Мы разобрали, какая требуется зарплата в крупных российских городах для того, чтобы взять ипотеку. В качестве примера взяли наиболее востребованную у россиян — двухкомнатную квартиру (
Теперь ипотека — это удел обеспеченных слоев населения. Как выяснилось, средняя зарплата для нынешних условий кредитования в несколько раз ниже, чем требуют банки.
Что нужно учитывать для одобрения ипотеки
Есть подводные камни, которые стоит учитывать при покупке недвижимости с помощью ипотеки, отметил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко:
- размер первоначального взноса: чем больше первоначальный взнос, тем меньше будут сумма кредита и ежемесячный платеж;
- кредитная история: хорошая кредитная история может повлиять на одобрение кредита и условия его предоставления;
- другие финансовые обязательства: банк учитывает все ваши текущие кредиты и обязательства при рассмотрении заявки на ипотеку;
- страхование: некоторые банки могут требовать дополнительное страхование жизни или недвижимости при оформлении ипотеки.
Сейчас активно работают защитные механизмы ЦБ РФ, и ипотеку получить всё сложнее. Важно иметь официальный доход и кредитную нагрузку в идеале не более
— С 2023 года Банк России стремится к повышению качества ипотеки за счет ограничений для закредитованных заемщиков. Банки стимулируют использовать официальную информацию о доходах для оценки предельной долговой нагрузки (ПДН), — отметила менеджер продукта «Ипотека» в «Сравни» Екатерина Сташкова.
Если на выплаты по кредитам ежемесячно уходит от
Можно ли еще взять ипотеку по выгодным условиям
На рынке всё еще действуют программы дальневосточной, сельской, IT- и семейной ипотеки, где ставки гораздо ниже. Также продавцы вторичного жилья могут пойти на уступки.
— В реальной жизни у семей есть возможность взять льготную ипотеку под
По его словам, даже в этом случае из-за высоких ставок итоговая переплата по рыночному кредиту за 30 лет может стоить пяти таких квартир. Это «охлаждает» пыл потенциальных заемщиков.