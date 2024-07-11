Средних зарплат не хватит никому: сколько нужно зарабатывать, чтобы взять ипотеку

Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Для того чтобы оформить ипотеку по рыночной ставке, доход человека должен исчисляться сотнями тысяч рублей в месяц при условии, что у него нет других кредитов. Это как минимум в два раза больше, чем до отмены льготной ипотеки под 8%, к тому же не соотносится с зарплатами даже в городах-миллионниках.



Сколько нужно получать, чтобы купить квартиру В качестве примера возьмем квартиру стоимостью 12,5 мл н рублей сроком на 20 лет. Первоначальный взнос — 20% ( 2,5 млн рублей). Сумма кредита — 10 млн рублей. Ставка — 19% .

— Платеж в месяц будет составлять 162 тысячи рублей. Банк в ипотеку может предоставить только 50% дохода, соответственно он должен быть минимум 324 тысячи рублей. Это еще без учета текущих кредитных обязательств, расходов на аренду и прочее, — сказал в беседе с корреспондентом «Городских порталов» ипотечный брокер Дмитрий Ракута.

Сколько нужно было платить по ипотеке с господдержкой Инфографика: Дмитрий Ракута Поделиться Поделиться





Платеж по рыночной ставке оказался в два раза выше Инфографика: Дмитрий Ракута Поделиться Поделиться





Однако стоимость жилья в разных регионах отличается. Мы разобрали, какая требуется зарплата в крупных российских городах для того, чтобы взять ипотеку. В качестве примера взяли наиболее востребованную у россиян — двухкомнатную квартиру ( 44 кв. м — стандарт минимальной площади согласно Жилищному кодексу РФ). Срок кредита — 30 лет со ставкой 19,5% .

Средней зарплаты не хватит на платеж по ипотеке Инфографика: Полина Авдошина / Городские порталы Поделиться Поделиться





Теперь ипотека — это удел обеспеченных слоев населения. Как выяснилось, средняя зарплата для нынешних условий кредитования в несколько раз ниже, чем требуют банки.

Что нужно учитывать для одобрения ипотеки Есть подводные камни, которые стоит учитывать при покупке недвижимости с помощью ипотеки, отметил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко:

размер первоначального взноса : чем больше первоначальный взнос, тем меньше будут сумма кредита и ежемесячный платеж;

: чем больше первоначальный взнос, тем меньше будут сумма кредита и ежемесячный платеж; кредитная история : хорошая кредитная история может повлиять на одобрение кредита и условия его предоставления;

: хорошая кредитная история может повлиять на одобрение кредита и условия его предоставления; другие финансовые обязательства : банк учитывает все ваши текущие кредиты и обязательства при рассмотрении заявки на ипотеку;

: банк учитывает все ваши текущие кредиты и обязательства при рассмотрении заявки на ипотеку; страхование: некоторые банки могут требовать дополнительное страхование жизни или недвижимости при оформлении ипотеки.

Сейчас активно работают защитные механизмы ЦБ РФ, и ипотеку получить всё сложнее. Важно иметь официальный доход и кредитную нагрузку в идеале не более 50% .



— С 2023 года Банк России стремится к повышению качества ипотеки за счет ограничений для закредитованных заемщиков. Банки стимулируют использовать официальную информацию о доходах для оценки предельной долговой нагрузки (ПДН), — отметила менеджер продукта «Ипотека» в «Сравни» Екатерина Сташкова.

Если на выплаты по кредитам ежемесячно уходит от 50% доходов, то ипотеку получить трудно. Поскольку ПДН считается высокой.



Можно ли еще взять ипотеку по выгодным условиям На рынке всё еще действуют программы дальневосточной, сельской, IT- и семейной ипотеки, где ставки гораздо ниже. Также продавцы вторичного жилья могут пойти на уступки.



— В реальной жизни у семей есть возможность взять льготную ипотеку под 6% , подобрав квартиру не по средней цене, а подешевле — подальше от центра города, поменьше площадью. Покупатели вторички могут поторговаться с продавцом и «скинуть» 10–15% от цены. Тем более цены на вторичном рынке в большинстве городов на 20–30% ниже, чем новостройки, — добавил исполнительный директор финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ярослав Баджурак.

По его словам, даже в этом случае из-за высоких ставок итоговая переплата по рыночному кредиту за 30 лет может стоить пяти таких квартир. Это «охлаждает» пыл потенциальных заемщиков.