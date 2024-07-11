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    Средних зарплат не хватит никому: сколько нужно зарабатывать, чтобы взять ипотеку

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    20 комментариев
    Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру»
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    Для того чтобы оформить ипотеку по рыночной ставке, доход человека должен исчисляться сотнями тысяч рублей в месяц при условии, что у него нет других кредитов. Это как минимум в два раза больше, чем до отмены льготной ипотеки под 8%, к тому же не соотносится с зарплатами даже в городах-миллионниках.

    Сколько нужно получать, чтобы купить квартиру

    В качестве примера возьмем квартиру стоимостью 12,5 млн рублей сроком на 20 лет. Первоначальный взнос — 20% (2,5 млн рублей). Сумма кредита — 10 млн рублей. Ставка — 19%.

    — Платеж в месяц будет составлять 162 тысячи рублей. Банк в ипотеку может предоставить только 50% дохода, соответственно он должен быть минимум 324 тысячи рублей. Это еще без учета текущих кредитных обязательств, расходов на аренду и прочее, — сказал в беседе с корреспондентом «Городских порталов» ипотечный брокер Дмитрий Ракута.

    Сколько нужно было платить по ипотеке с господдержкой
    Сколько нужно было платить по ипотеке с господдержкойИнфографика: Дмитрий Ракута
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    Платеж по рыночной ставке оказался в два раза выше
    Платеж по рыночной ставке оказался в два раза вышеИнфографика: Дмитрий Ракута
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    Однако стоимость жилья в разных регионах отличается. Мы разобрали, какая требуется зарплата в крупных российских городах для того, чтобы взять ипотеку. В качестве примера взяли наиболее востребованную у россиян — двухкомнатную квартиру (44 кв. м — стандарт минимальной площади согласно Жилищному кодексу РФ). Срок кредита — 30 лет со ставкой 19,5%.

    Средней зарплаты не хватит на платеж по ипотеке
    Средней зарплаты не хватит на платеж по ипотекеИнфографика: Полина Авдошина / Городские порталы
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    Теперь ипотека — это удел обеспеченных слоев населения. Как выяснилось, средняя зарплата для нынешних условий кредитования в несколько раз ниже, чем требуют банки.

    Что нужно учитывать для одобрения ипотеки

    Есть подводные камни, которые стоит учитывать при покупке недвижимости с помощью ипотеки, отметил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко:

    • размер первоначального взноса: чем больше первоначальный взнос, тем меньше будут сумма кредита и ежемесячный платеж;
    • кредитная история: хорошая кредитная история может повлиять на одобрение кредита и условия его предоставления;
    • другие финансовые обязательства: банк учитывает все ваши текущие кредиты и обязательства при рассмотрении заявки на ипотеку;
    • страхование: некоторые банки могут требовать дополнительное страхование жизни или недвижимости при оформлении ипотеки.

    Сейчас активно работают защитные механизмы ЦБ РФ, и ипотеку получить всё сложнее. Важно иметь официальный доход и кредитную нагрузку в идеале не более 50%.

    — С 2023 года Банк России стремится к повышению качества ипотеки за счет ограничений для закредитованных заемщиков. Банки стимулируют использовать официальную информацию о доходах для оценки предельной долговой нагрузки (ПДН), — отметила менеджер продукта «Ипотека» в «Сравни» Екатерина Сташкова.

    Если на выплаты по кредитам ежемесячно уходит от 50% доходов, то ипотеку получить трудно. Поскольку ПДН считается высокой.

    Можно ли еще взять ипотеку по выгодным условиям

    На рынке всё еще действуют программы дальневосточной, сельской, IT- и семейной ипотеки, где ставки гораздо ниже. Также продавцы вторичного жилья могут пойти на уступки.

    — В реальной жизни у семей есть возможность взять льготную ипотеку под 6%, подобрав квартиру не по средней цене, а подешевле — подальше от центра города, поменьше площадью. Покупатели вторички могут поторговаться с продавцом и «скинуть» 10–15% от цены. Тем более цены на вторичном рынке в большинстве городов на 20–30% ниже, чем новостройки, — добавил исполнительный директор финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ярослав Баджурак.

    По его словам, даже в этом случае из-за высоких ставок итоговая переплата по рыночному кредиту за 30 лет может стоить пяти таких квартир. Это «охлаждает» пыл потенциальных заемщиков.

    Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру»
    Сколько нужно было платить по ипотеке с господдержкой
    Сколько нужно было платить по ипотеке с господдержкойИнфографика: Дмитрий Ракута
    Платеж по рыночной ставке оказался в два раза выше
    Платеж по рыночной ставке оказался в два раза вышеИнфографика: Дмитрий Ракута
    Средней зарплаты не хватит на платеж по ипотеке
    Средней зарплаты не хватит на платеж по ипотекеИнфографика: Полина Авдошина / Городские порталы

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    Комментарии 20

    Йёхан11 Июл 2024 в 15:55
    "цены на вторичном рынке в большинстве городов на 20–30% ниже, чем новостройки"

    Экономическое извращение, взращенное льготной ипотекой на новостройки.
    +1−0
    never mind11 Июл 2024 в 15:52
    Квартиры продаваться перестанут, рынок встанет, вот тогда и посмотрим.
    +1−0
    Evgeniy Opel_Reshetov11 Июл 2024 в 15:37
    Так выглядит современный механизм порабощения.
    Фактическая стоимость этой камеры в бетонном бункере от силы миллиона три. Максимум четыре. Но вы покупайте за двадцать и будет вам счастье.
    И самое удивительное, что покупают. Зачем? Для чего?
    Для того, чтобы победить дракона вовсе не обязательно вступать с ним в схватку. Для этого достаточно просто его не кормить.
    +2−0
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