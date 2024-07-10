В Лондоне из арбалета убили двух дочерей и жену комментатора BBC. Стрелка ищут

В Лондоне минувшей ночью из арбалета застрелили дочерей и жену комментатора гонок BBC Джона Ханта. Это произошло в доме семьи недалеко от королевского парка Буши, сообщает 10 июля The Times.
По данным следствия, убийцей 61-летней Кэрол, 25-летней Луизы и 28-летней Ханны может быть бывший охранник Кайл Клиффорд. Сейчас полиция разыскивает преступника.
«Хотя мы все еще находимся на ранних стадиях расследования, мы активно ищем Кайла Клиффорда, который, по нашему мнению, может находиться в районе Хартфордшира или на севере Лондона», — приводит слова детектива Роба Холла The Times.
Полиция просит местных жителей, проживающих в районе дома семьи Хант, не выходить на улицу. Кроме того, изнутри закрылись некоторые школы. Учителя не выпускают школьников на детские площадки.
Как сообщают соседи, накануне смерти одна из дочерей Ханта врезалась на автомобиле в деревянный столб, немного повредив дверь. Авария произошла из-за того, что девушка не могла справиться со своими эмоциями после расставания с молодым человеком.