В бюджет Петербурга включат статьи для пополнения фондов музеев и библиотек

В городском бюджете появятся целевые статьи для предоставления субсидий государственным учреждениям культуры на закупку произведений искусства. Об этом 9 июля заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.



По его словам, комитет по культуре уже принял информацию из 11 музеев, которые хотели бы приобрести 325 предметов на сумму порядка 62 миллионов рублей. Статью планируется включить в проект бюджета Санкт-Петербурга на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. Ожидаемый объем финансирования — 100 миллионов рублей.



«Гатчинскому музею-заповеднику нужны средства для закупки китайских ваз XVII–XVIII века, чтобы восстановить уникальную Китайскую галерею, пострадавшую в годы Великой Отечественной войны, — перечисляет пресс-служба губернатора. — Для восстановления исторических интерьеров Дворца Шереметевых, где располагается Музей музыки, нужно приобрести зеркало в Малиновую гостиную. Музею Анны Ахматовой необходима помощь в приобретении второй части коллекции архива Бродских, иначе она может быть потеряна для города. Музею театрального и музыкального искусства необходимы эскизы Бенуа, нотный автограф Рубинштейна».

