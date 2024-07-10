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    Музеи

    В Царском Селе восстановят Пирамиду и надгробные плиты собак Екатерины II

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    4 комментария
    Фото: предоставлено ГМЗ «Царское Село»
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    В Екатерининском парке началась реставрация Пирамиды XVIII века, построенной по проекту архитектора Чарльза Камерона — рассказали 10 июля в администрации музея-заповедника «Царское Село». В планах ГМЗ также воссоздать надгробные плиты похороненных у подножия Пирамиды левреток императрицы.

    Трех любимых собак Екатерины — Сира Тома Андерсона, Земиру и Дюшеса — похоронили с противоположной от входа стороны. «Места погребения были отмечены досками из белого мрамора с высеченными на них эпитафиями на французском языке», — рассказывают в пресс-службе.

    Пирамида дошла до нашего времени почти в первоначальном виде: во время Великой Отечественной были утрачены три мраморные колонны и пьедестал, расположенные по углам постройки. Внутри Пирамиды есть небольшой круглый зал, в стенах которого на равном расстоянии друг от друга было сделано семь ниш. Вход закрывает железная решетка. Во времена Екатерины II в Пирамиде хранилась часть коллекции античных мраморов — урны и вазы.

    Пирамида в Екатерининском парке Царского Села. До 1917 г.
    Пирамида в Екатерининском парке Царского Села. До 1917 г.Фото: Из коллекции ГМЗ «Царское Село»
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    Последний раз реставрационные работы на объекте проводились в 1995 году. При нынешнем обследовании выяснилось, что в кирпичных стенах и купольном своде павильона есть сколы и трещины, сильные загрязнения, выветрен шовный раствор. Некоторые гранитные блоки имеют крупные зазоры или следы усадки, местами выпирают элементы, есть мелкие локальные утраты. Где-то утрачена отмостка, внутри — напольные плитки, на стенах — трещины и так далее.

    Теперь с опорой на графику из фондов музея, фотографии конца XIX — начала ХХ века и историческую справку 1978 года колонны и пьедестал планируется воссоздать. Верхняя часть кирпичных сводов пирамиды будет разобрана и переложена, несущие конструкции — укреплены.

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    Пирамида как тип павильона, отсылающий к древним погребальным постройкам, по словам сотрудников ГМЗ, был широко распространен в парковой архитектуре конца XVIII — начала XIX века. Историческим аналогом для петербургской Пирамиды стала английская из парка Стоу под Лондоном, вдохновленная в свою очередь пирамидой Цестия в Риме (надгробный памятник I в. до н.э.).

    Фото: предоставлено ГМЗ «Царское Село»
    Пирамида в Екатерининском парке Царского Села. До 1917 г.
    Пирамида в Екатерининском парке Царского Села. До 1917 г.Фото: Из коллекции ГМЗ «Царское Село»

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    Царское селоРеставрация
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    Комментарии 4

    Гротеск10 Июл 2024 в 16:32
    простые люди от голода умирали, а царственная нечисть памятники шавкам ставила...
    +1−0
    Slava_Rossii210 Июл 2024 в 16:29
    В чем историческая и культурная ценность новодельных могильных плит для собак? Зачем тратить на них деньги налогоплательщиков. Неужели больше не на что потратить?
    +0−0
    28240881210 Июл 2024 в 16:24
    Ну вот....А я даже не знал, что она сломалась!(( Напрасно, получается, рассказывали, что всё боится времени, но и время боится пирамид
    +0−0
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