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    Кино

    Звезда турецких сериалов Бурак Озчивит вернется в Петербург осенью

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    3 комментария

    Турецкий актер Бурак Озчивит, после успеха шоу с его участием, прошедшего в Петербурге в феврале 2024 года, возвращается в Россию. 9 октября в БКЗ «Октябрьский» вновь пройдет киноконцерт «Музыка турецких сериалов», где полюбившиеся зрителям композиции прозвучат в исполнении симфонического оркестра и с рассказами популярного артиста.

    Организаторы обещают, что в программу войдут не исполнявшиеся ранее мелодии, на сцене зрителей поприветствует новый ведущий — Иван Чуйков, а музыку дополнит видеоряд с участием знаменитых артистов.

    39-летний Бурак Озчивит, которого российская публика открыла для себя в сериале «Великолепный век», поднялся на новую волну популярности с сериалом «Черная любовь», получившим премию Emmy. Артист получал премию журнала «GQ» «Мужчина года», а спустя несколько лет был признан самым обсуждаемым актером.

    Фото: Светослав Велесов / предоставлено организаторами
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    Концерты «Музыка турецких сериалов» пройдут осенью 2024 года в Санкт-Петербурге, Сочи и Москве.

    Фото: Светослав Велесов / предоставлено организаторами

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    Комментарии 3

    27564035610 Июл 2024 в 16:20
    Как же мы тут будем до осени без него?
    +0−0
    Абрикосов10 Июл 2024 в 15:33
    заметили как поперло телевидение двигать турецкую культуру?
    сериалы на центральных каналах аж каждый рекламный блок пиарят...
    для кого? для мигрантов... т.е. их на столько много уже что даже сетка вещания переформатируется в расчете на эту публику...
    не за горами вещание на фарси...
    +1−0
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