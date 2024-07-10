Звезда турецких сериалов Бурак Озчивит вернется в Петербург осенью

Турецкий актер Бурак Озчивит, после успеха шоу с его участием, прошедшего в Петербурге в феврале 2024 года, возвращается в Россию. 9 октября в БКЗ «Октябрьский» вновь пройдет киноконцерт «Музыка турецких сериалов», где полюбившиеся зрителям композиции прозвучат в исполнении симфонического оркестра и с рассказами популярного артиста.



Организаторы обещают, что в программу войдут не исполнявшиеся ранее мелодии, на сцене зрителей поприветствует новый ведущий — Иван Чуйков, а музыку дополнит видеоряд с участием знаменитых артистов.



39-летний Бурак Озчивит, которого российская публика открыла для себя в сериале «Великолепный век», поднялся на новую волну популярности с сериалом «Черная любовь», получившим премию Emmy. Артист получал премию журнала «GQ» «Мужчина года», а спустя несколько лет был признан самым обсуждаемым актером.

