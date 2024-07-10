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    Перепутал жертву, застрелил заказчика. Арестованному за убийство водителя адвоката в Петербурге предъявили ещё одну смерть

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    8 комментариев

    Фигурант дела о заказном убийстве в Петербурге, жертвой которого по ошибке стал водитель адвоката, признался, что не в первый раз стрелял не в того. Андрей Артюхин вспомнил, как 19 лет назад его наняли, чтобы убрать криминального авторитета, но три пули получил банкир.

    О предъявлении нового обвинения Артюхину 10 июля сообщил петербургский Следком. Как отмечают в ведомстве, в том числе благодаря грамотно выстроенному психологическому контакту с фигурантом удалось раскрыть убийство банкира Алексея Крюка, совершённое в Великом Новгороде в ноябре 2005 года.

    Официальный канал Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Санкт-Петербургу

    Артюхин признался, что тогда банкир нанял его, чтобы избавиться от местного криминального авторитета с армянскими корнями. От заказчика предполагаемый исполнитель, с его слов, получил пистолет Макарова с глушителем, две обоймы с патронами и аванс в размере 15 тысяч долларов.

    Заказ выполнен не был — потенциальная цель усилила охрану. Возвращать задаток не хотелось, и Артюхин, как рассказывает на видео, встретился с заказчиком в квартире на Парковой улице в Великом Новгороде и выстрелил в него трижды. Не забылось и место, где выбрасывал пистолет.

    Через несколько месяцев после убийства Крюка начальник регионального управления внутренних дел говорил журналистам, что, вероятнее всего, его гибель связана совсем не с банковской деятельностью. В 2007 году в милиции, судя по публикации РИА Новости, склонялись к обратной версии и искали связь с профессиональной деятельностью убитого. Позже расследование было приостановлено.

    В СК сообщили, что в настоящее время 50-летнему Артюхину вменяют убийство двух лиц из корыстных соображений. Под стражу в Петербурге он угодил в феврале этого года после стрельбы у гимназии в Выборгском районе города. В результате погиб 41-летний гражданин Узбекистана, который привёз на уроки детей адвоката. Следствие полагает, что целью был именно юрист, но киллер перепутал мужчину с его водителем.

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    Комментарии 8

    houspi10 Июл 2024 в 15:28
    Врет. Водитель больше заплатил.
    +0−0
    AlBerkut10 Июл 2024 в 15:19
    Банкир решил сэкономить на исполнителе?
    Ну что, молодец, что ещё сказать 😎😂😂
    +1−0
    Карабас Барабас10 Июл 2024 в 15:00
    Видимо, банкира на него в догонку повесили.
    +0−0
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