Перепутал жертву, застрелил заказчика. Арестованному за убийство водителя адвоката в Петербурге предъявили ещё одну смерть

Фигурант дела о заказном убийстве в Петербурге, жертвой которого по ошибке стал водитель адвоката, признался, что не в первый раз стрелял не в того. Андрей Артюхин вспомнил, как 19 лет назад его наняли, чтобы убрать криминального авторитета, но три пули получил банкир.



О предъявлении нового обвинения Артюхину 10 июля сообщил петербургский Следком. Как отмечают в ведомстве, в том числе благодаря грамотно выстроенному психологическому контакту с фигурантом удалось раскрыть убийство банкира Алексея Крюка, совершённое в Великом Новгороде в ноябре 2005 года.