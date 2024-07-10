Перепутал жертву, застрелил заказчика. Арестованному за убийство водителя адвоката в Петербурге предъявили ещё одну смерть

Фигурант дела о заказном убийстве в Петербурге, жертвой которого по ошибке стал водитель адвоката, признался, что не в первый раз стрелял не в того. Андрей Артюхин вспомнил, как 19 лет назад его наняли, чтобы убрать криминального авторитета, но три пули получил банкир.
О предъявлении нового обвинения Артюхину 10 июля сообщил петербургский Следком. Как отмечают в ведомстве, в том числе благодаря грамотно выстроенному психологическому контакту с фигурантом удалось раскрыть убийство банкира Алексея Крюка, совершённое в Великом Новгороде в ноябре 2005 года.
Официальный канал Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Санкт-Петербургу
Артюхин признался, что тогда банкир нанял его, чтобы избавиться от местного криминального авторитета с армянскими корнями. От заказчика предполагаемый исполнитель, с его слов, получил пистолет Макарова с глушителем, две обоймы с патронами и аванс в размере 15 тысяч долларов.
Заказ выполнен не был — потенциальная цель усилила охрану. Возвращать задаток не хотелось, и Артюхин, как рассказывает на видео, встретился с заказчиком в квартире на Парковой улице в Великом Новгороде и выстрелил в него трижды. Не забылось и место, где выбрасывал пистолет.
Через несколько месяцев после убийства Крюка начальник регионального управления внутренних дел говорил журналистам, что, вероятнее всего, его гибель связана совсем не с банковской деятельностью. В 2007 году в милиции, судя по публикации РИА Новости, склонялись к обратной версии и искали связь с профессиональной деятельностью убитого. Позже расследование было приостановлено.
В СК сообщили, что в настоящее время 50-летнему Артюхину вменяют убийство двух лиц из корыстных соображений. Под стражу в Петербурге он угодил в феврале этого года после стрельбы у гимназии в Выборгском районе города. В результате погиб 41-летний гражданин Узбекистана, который привёз на уроки детей адвоката. Следствие полагает, что целью был именно юрист, но киллер перепутал мужчину с его водителем.