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    «Тюрьма — не могила, срок — не резина». Беркович заявила, что продолжит бороться

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    9 комментариев

    Осужденная на шесть лет колонии за постановку «Финист Ясный Сокол» Евгения Беркович (внесена в список террористов, который ведет Росфинмониторинг) призвала сочувствующих писать ей письма. Она намерена продолжить борьбу по принципу «не догоним, хоть согреемся».

    Пост от имени режиссера был опубликован накануне в телеграм-канале «Берконовости», который ведут близкие Евгении люди. К 10 июля его прочитали более 15 тысяч человек.

    «Я пока еще в некотором наркозе и стараюсь из него резко не выходить, иначе сразу становлюсь разрываема глубоко не христианскими чувствами и мыслями по поводу разных (поначалу двух) людей, принявших это решение», — описала свои ощущения после приговора Евгения.

    Она поблагодарила всех за поддержку и отметила, что также была бы благодарна, если бы сочувствующие «не съели мозг» ее адвокатам и маме. «Им жутко тяжело, не надо в них рыдать по 100 человек в день! Рыдать можно в меня — времени читать вагон))», — написала Беркович.

    Что касается дальнейших действий, то первым пунктом режиссер обозначила следующий: «Жизнь не закончилась. Тюрьма — не могила, срок — не резина». Она добавила, что намерена продолжать борьбу, тем более что за 14 месяцев в СИЗО она слышала истории и об отмене приговоров, и о сокращении сроков — не на апелляции, так на кассации и выше.

    Режиссер попросила прислать ей в СИЗО книги: «хороших детективов, современных романов и что-то лёгонькое на английском».

    Евгения Беркович и автор пьесы Светлана Петрийчук были приговорены к шести годам колонии за постановку «Финист Ясный Сокол», в которой обвинение и суд усмотрели оправдание терроризма. Накануне военный суд в беседе с ТАСС отметил, что у осужденных есть право просить президента Владимира Путина о помиловании. Обе женщины не признают вину.

    Беркович и Петрийчук получили сроки по статье об оправдании терроризма. Пьеса и спектакль повествуют о том, как российские женщины знакомились в интернете с сирийцами, принимали ислам и уезжали в Сирию, где оказывались женами боевиков запрещенной в России террористической организации ИГИЛ*. Затем эти женщины возвращались и получали сроки по террористическим статьям. Подсудимые и многочисленные свидетели говорили о том, что спектакль служит ровно противоположным целям, а никак не оправданию терроризма.

    Обвинение строилось в том числе на так называемой деструктологической экспертизе. Ее авторы нашли в тексте и постановке идеологию исламизма и джихадизма, а также «признаки идеологии радикального феминизма и борьбы с андроцентричным общественным укладом России». Минюст адвокатам осужденных отвечал, что такой экспертизы, как деструктологическая, не существует в принципе. По версии защиты, она построена на частном мнении эксперта.Спектакль был поставлен в том числе на деньги Минкульта, он получил государственную награду «Золотая маска».

    Одним из ключевых свидетелей обвинения стал актер и режиссер Владимир Карпук. Спектакль, по его оценке, не соответствует российским традиционным ценностям, потому что в стране патриархат. Он также назвал спектакль русофобским.

    * Запрещенная в России террористическая организация.

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    Комментарии 9

    VKuser13319418710 Июл 2024 в 13:38
    А лидеры российских мусульман не озвучили свою позицию по этому делу?
    +0−0
    sektor710 Июл 2024 в 13:31
    Алексей Александрович был отчаянным оптимистом.
    +0−0
    Су Люк Ын10 Июл 2024 в 13:18
    бери Ношу по себе, чтоб не падать при Хотьбе!
    +3−2
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