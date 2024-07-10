«Тюрьма — не могила, срок — не резина». Беркович заявила, что продолжит бороться

Осужденная на шесть лет колонии за постановку «Финист Ясный Сокол» Евгения Беркович (внесена в список террористов, который ведет Росфинмониторинг) призвала сочувствующих писать ей письма. Она намерена продолжить борьбу по принципу «не догоним, хоть согреемся».
Пост от имени режиссера был опубликован накануне в телеграм-канале «Берконовости», который ведут близкие Евгении люди. К
«Я пока еще в некотором наркозе и стараюсь из него резко не выходить, иначе сразу становлюсь разрываема глубоко не христианскими чувствами и мыслями по поводу разных (поначалу двух) людей, принявших это решение», — описала свои ощущения после приговора Евгения.
Она поблагодарила всех за поддержку и отметила, что также была бы благодарна, если бы сочувствующие «не съели мозг» ее адвокатам и маме. «Им жутко тяжело, не надо в них рыдать по
Что касается дальнейших действий, то первым пунктом режиссер обозначила следующий: «Жизнь не закончилась. Тюрьма — не могила, срок — не резина». Она добавила, что намерена продолжать борьбу, тем более что за
Режиссер попросила прислать ей в СИЗО книги: «хороших детективов, современных романов и что-то лёгонькое на английском».
Евгения Беркович и автор пьесы Светлана Петрийчук были приговорены к шести годам колонии за постановку «Финист Ясный Сокол», в которой обвинение и суд усмотрели оправдание терроризма. Накануне военный суд в беседе с ТАСС отметил, что у осужденных есть право просить президента Владимира Путина о помиловании. Обе женщины не признают вину.