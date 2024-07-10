«Тюрьма — не могила, срок — не резина». Беркович заявила, что продолжит бороться

Осужденная на шесть лет колонии за постановку «Финист Ясный Сокол» Евгения Беркович (внесена в список террористов, который ведет Росфинмониторинг) призвала сочувствующих писать ей письма. Она намерена продолжить борьбу по принципу «не догоним, хоть согреемся».

Пост от имени режиссера был опубликован накануне в телеграм-канале «Берконовости», который ведут близкие Евгении люди. К 10 июля его прочитали более 15 тысяч человек.

«Я пока еще в некотором наркозе и стараюсь из него резко не выходить, иначе сразу становлюсь разрываема глубоко не христианскими чувствами и мыслями по поводу разных (поначалу двух) людей, принявших это решение», — описала свои ощущения после приговора Евгения.