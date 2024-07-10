Петростат: петербуржцы стали больше тратить в магазинах и ресторанах

Оборот розничной торговли в Петербурге в январе — мае 2024 года составил 1,11 трлн рублей, что в сопоставимых (очищенных от инфляции) ценах на 8,1% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года. Об этом говорится в материалах Петростата.



В мае 2024 года продажи ретейлеров выросли на 5,8%, до 232,1 млрд рублей. На покупки продуктов питания петербуржцы потратили 83,3 млрд рублей, что на 4,8% больше, чем в прошлом году. Расходы на непродовольственные товары достигли 148,8 млрд рублей, что на 6,4% больше, чем в мае 2023 года.

