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    Петростат: петербуржцы стали больше тратить в магазинах и ресторанах

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    13 комментариев

    Оборот розничной торговли в Петербурге в январе — мае 2024 года составил 1,11 трлн рублей, что в сопоставимых (очищенных от инфляции) ценах на 8,1% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года. Об этом говорится в материалах Петростата.

    В мае 2024 года продажи ретейлеров выросли на 5,8%, до 232,1 млрд рублей. На покупки продуктов питания петербуржцы потратили 83,3 млрд рублей, что на 4,8% больше, чем в прошлом году. Расходы на непродовольственные товары достигли 148,8 млрд рублей, что на 6,4% больше, чем в мае 2023 года.

    Оборот общественного питания в январе — мае 2024 года составил 99,9 млрд рублей, что в сопоставимых ценах на 8,7% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года. Только в мае 2024-го в кафе, ресторанах и барах жители Северной столицы и гости города оставили 20,7 млрд рублей, что на 8,4% больше, чем год назад.

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    Комментарии 13

    АдъМирал10 Июл 2024 в 12:49
    Есть маленькая ложь, есть большая ложь, и есть Петростат с Росстатом
    +1−0
    Torres10 Июл 2024 в 12:27
    а че про заправки не написано? а про коммунальные услуги, связь, интернет, налоги?????
    +1−0
    y. l. g. 78710 Июл 2024 в 12:20
    В Европе цены из года в год практически не меняются, и с каждым годом там кажется всё дешевле и дешевле относительно цен в России. А в России цены скачут, не успеваешь запомнить, что сколько стоит. Ну и в Европе НДС намного ниже, на многие продукты питания 5-10%, это к тому, что в России достаточно высокие налоги, просто не на доходы, а на потребление.
    +4−0
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