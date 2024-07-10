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    Театры

    Андриан Фадеев назначен худруком балета Мариинского театра

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    4 комментария
    Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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    Художественный руководитель Театра балета имени Леонида Якобсона, балетмейстер, в прошлом премьер Мариинского театра Андриан Фадеев назначен художественным руководителем балетной труппы Мариинского театра. Об этом сообщили 10 июля в администрации Мариинского.

    «За годы работы в Мариинском театре блестящий премьер создал на сцене целую галерею запоминающихся образов, исполнив главные партии в самых знаковых постановках мирового репертуара: как в классических балетах наследия, так и в культовых спектаклях XX и XXI веков, — прокомментировали назначение в театре. — В 2001 году специально для Андриана Фадеева Джон Ноймайер создал главную партию в балете «Звуки пустых страниц». Танцовщик блистал на сценах Берлинской, Венской, Мюнхенской, Римской оперы, Национальных театров Пекина и Токио. В 2011 году Андриан Фадеев занял пост художественного руководителя — директора Санкт-Петербургского государственного академического театра балета имени Леонида Якобсона».

    Фото: предоставлено Мариинским театром
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    До этого назначения в театре не было художественного руководителя балетной труппы: Юрий Фатеев, возглавлявший Мариинский балет с 2008 года, был исполняющим обязанности заведующего балетной труппой.

    Фото: Артем Геодакян/ТАСС
    Фото: предоставлено Мариинским театром

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    Комментарии 4

    26615735010 Июл 2024 в 13:11
    Так вот я и думаю- у него - Андриан , а у меня -Мандриан !!!
    +2−0
    Snow*10 Июл 2024 в 12:20
    таки немного странно что Андриан Гуриевич не взял фамилию папы - Малофеев. Зато его богатый опыт танцевания на заграничных сценах упрощает ситуацию в дальнейшем, когда иностранных шпионов начнут выявлять повсюду.
    +5−0
    KAPITAN12310 Июл 2024 в 11:57
    Как хорошо! После вчерашнего поражения военных объектов, сегодня театры, выставки, музеи…..
    +2−0
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