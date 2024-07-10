Андриан Фадеев назначен худруком балета Мариинского театра

Художественный руководитель Театра балета имени Леонида Якобсона, балетмейстер, в прошлом премьер Мариинского театра Андриан Фадеев назначен художественным руководителем балетной труппы Мариинского театра. Об этом сообщили 10 июля в администрации Мариинского.
«За годы работы в Мариинском театре блестящий премьер создал на сцене целую галерею запоминающихся образов, исполнив главные партии в самых знаковых постановках мирового репертуара: как в классических балетах наследия, так и в культовых спектаклях XX и XXI веков, — прокомментировали назначение в театре. — В 2001 году специально для Андриана Фадеева Джон Ноймайер создал главную партию в балете «Звуки пустых страниц». Танцовщик блистал на сценах Берлинской, Венской, Мюнхенской, Римской оперы, Национальных театров Пекина и Токио. В 2011 году Андриан Фадеев занял пост художественного руководителя — директора Санкт-Петербургского государственного академического театра балета имени Леонида Якобсона».
До этого назначения в театре не было художественного руководителя балетной труппы: Юрий Фатеев, возглавлявший Мариинский балет с 2008 года, был исполняющим обязанности заведующего балетной труппой.