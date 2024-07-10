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    Массовое отравление в детском лагере в Туве: пациентов стало больше

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    10 комментариев
    Фото: Анатолий Югай
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    Число госпитализированных после отравления в детском лагере «Чагытай» в Туве выросло до 47. По данным на 10 июля, в стационаре находятся 46 детей и один воспитатель. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Анатолий Югай.

    «Состояние у всех заметно улучшилось, у детей хорошее настроение. Девочка, которая находится в реанимационном отделении, тоже чувствует себя значительно лучше», — отметил министр.

    Минздрав республики контролирует состояние детей, в том числе тех, которые находятся под наблюдением в кожуунных (районных) медицинских организациях. При необходимости их переведут в республиканскую инфекционную больницу.

    Фото: Анатолий Югай
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    Напомним, дети стали жаловаться на недомогание сразу после возвращения из оздоровительного лагеря. Вчера с симптомами острой кишечной инфекции был госпитализирован 31 школьник.

    Фото: Анатолий Югай
    Фото: Анатолий Югай

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    Комментарии 10

    Гоstь10 Июл 2024 в 10:03
    Контролит он? Как интересно? Считает количество пострадавших?
    За сутки почти 20 человек ещё прибавилось! Не делают ничего для людей, тьфу!
    +1−0
    Zet10 Июл 2024 в 09:41
    Вот и славно! Здоровья всем лагерникам!
    +1−0
    triton197710 Июл 2024 в 09:24
    Опять в первопричинах - уровень "санитарии" у непосредственных производетелей/поставщиков пищевой продукции?
    +0−0
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