Массовое отравление в детском лагере в Туве: пациентов стало больше

Число госпитализированных после отравления в детском лагере «Чагытай» в Туве выросло до 47. По данным на 10 июля, в стационаре находятся 46 детей и один воспитатель. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Анатолий Югай.
«Состояние у всех заметно улучшилось, у детей хорошее настроение. Девочка, которая находится в реанимационном отделении, тоже чувствует себя значительно лучше», — отметил министр.
Минздрав республики контролирует состояние детей, в том числе тех, которые находятся под наблюдением в кожуунных (районных) медицинских организациях. При необходимости их переведут в республиканскую инфекционную больницу.
Напомним, дети стали жаловаться на недомогание сразу после возвращения из оздоровительного лагеря. Вчера с симптомами острой кишечной инфекции был госпитализирован 31 школьник.