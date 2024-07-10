Массовое отравление в детском лагере в Туве: пациентов стало больше

Число госпитализированных после отравления в детском лагере «Чагытай» в Туве выросло до 47. По данным на 10 июля, в стационаре находятся 46 детей и один воспитатель. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Анатолий Югай.



«Состояние у всех заметно улучшилось, у детей хорошее настроение. Девочка, которая находится в реанимационном отделении, тоже чувствует себя значительно лучше», — отметил министр.

