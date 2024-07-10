Володин: Госдума установит высокие штрафы для водителей электросамокатов

Государственная дума 10 июля собирается рассмотреть в первом чтении законопроект об установлении высоких штрафов за нарушения при пользовании СИМ (средства индивидуальной мобильности), в частности электросамокатами. Об этом сообщает спикер палаты Вячеслав Володин.



ПДД для СИМ действуют с 1 марта 2023 года, но ответственности за их нарушения не было. При этом в 2024 году число ДТП с участием СИМ выросло в 2,5 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, в том числе есть смерти.



«Решение по повышению ответственности для водителей электросамокатов должно уменьшить количество ДТП на дорогах и обеспечить безопасность наших граждан», — подчеркивает Володин.

