Володин: Госдума установит высокие штрафы для водителей электросамокатов

Государственная дума 10 июля собирается рассмотреть в первом чтении законопроект об установлении высоких штрафов за нарушения при пользовании СИМ (средства индивидуальной мобильности), в частности электросамокатами. Об этом сообщает спикер палаты Вячеслав Володин.
ПДД для СИМ действуют с 1 марта 2023 года, но ответственности за их нарушения не было. При этом в 2024 году число ДТП с участием СИМ выросло в 2,5 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, в том числе есть смерти.
«Решение по повышению ответственности для водителей электросамокатов должно уменьшить количество ДТП на дорогах и обеспечить безопасность наших граждан», — подчеркивает Володин.
Штрафовать пользователей самокатов и других СИМ, как предполагается, будут:
- за неправильное движение по проезжей части, пешеходным дорожкам, тротуарам и пешеходным зонам;
- за превышение скорости;
- за управление в состоянии алкогольного опьянения;
- за отказ от прохождения медосвидетельствования;
- за оставление места ДТП.
В Петербурге, напомним, в конце мая кикшеринговые компании подписали со Смольным новую версию соглашения, которая закрепила действие ограничений скорости и увеличила число запретных зон. Тогда же три крупнейших оператора кикшеринга, Whoosh, «Юрент» и «Яндекс», значительно увеличили внутренние штрафы для нарушителей правил использования электросамокатов. Также в городе увеличивают количество дорожных знаков, запрещающих передвижения на СИМ. При этом полиция продолжает проводить рейды и изымать кикшеринговые электросамокаты. Что касается штрафов, только один сервис «МТС Юрент» за июнь и первую неделю июля в Петербурге выписал более 18 тысяч штрафов и заблокировал около 3 тысяч аккаунтов пользователей.
«Фонтанка» провела среди читателей опрос, посвященный проблемам электросамокатов.