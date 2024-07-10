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    Володин: Госдума установит высокие штрафы для водителей электросамокатов

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    23 комментария

    Государственная дума 10 июля собирается рассмотреть в первом чтении законопроект об установлении высоких штрафов за нарушения при пользовании СИМ (средства индивидуальной мобильности), в частности электросамокатами. Об этом сообщает спикер палаты Вячеслав Володин.

    ПДД для СИМ действуют с 1 марта 2023 года, но ответственности за их нарушения не было. При этом в 2024 году число ДТП с участием СИМ выросло в 2,5 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, в том числе есть смерти.

    «Решение по повышению ответственности для водителей электросамокатов должно уменьшить количество ДТП на дорогах и обеспечить безопасность наших граждан», — подчеркивает Володин.

    Штрафовать пользователей самокатов и других СИМ, как предполагается, будут:

    • за неправильное движение по проезжей части, пешеходным дорожкам, тротуарам и пешеходным зонам;
    • за превышение скорости;
    • за управление в состоянии алкогольного опьянения;
    • за отказ от прохождения медосвидетельствования;
    • за оставление места ДТП.

    В Петербурге, напомним, в конце мая кикшеринговые компании подписали со Смольным новую версию соглашения, которая закрепила действие ограничений скорости и увеличила число запретных зон. Тогда же три крупнейших оператора кикшеринга, Whoosh, «Юрент» и «Яндекс», значительно увеличили внутренние штрафы для нарушителей правил использования электросамокатов. Также в городе увеличивают количество дорожных знаков, запрещающих передвижения на СИМ. При этом полиция продолжает проводить рейды и изымать кикшеринговые электросамокаты. Что касается штрафов, только один сервис «МТС Юрент» за июнь и первую неделю июля в Петербурге выписал более 18 тысяч штрафов и заблокировал около 3 тысяч аккаунтов пользователей.

    «Фонтанка» провела среди читателей опрос, посвященный проблемам электросамокатов.

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    Комментарии 22

    ProstoZloy10 Июл 2024 в 10:28
    Приезжали тут ко мне знакомые, недавно побывавшие в Казахстане. Не могу поверить, но и сомневаться в их рассказе оснований нет: там дорожная полиция ухитряется отлавливать нарушителей среди ВСЕХ категорий участников дорожного движения. Безнаказанным не останется ни пешеход, выскочивший на запрещающий сигнал светофора, ни самокатчик, едущий по "встречке", ни велосипедист, мчащийся по тротуару при наличии возможности ехать по проезжей части. Вот оно: чудо чудное, диво дивное! ;)
    +0−0
    28231331610 Июл 2024 в 10:12
    А пешеходов когда начнут штрафовать за хождение по велодорожкам? Вчера ездили на велосипедах . Идет у нас в районе велодорожка - так по ней все разгуливают - мамы с колясками, бабки, дедки, малыши на самокатиках, толпы гастарбайтеров. Это нормально?
    +1−0
    vic_5e4cd1938d1a810 Июл 2024 в 09:55
    Кто и как будет контролировать этот "полёт мух"? Редкий рейды и одиночные (даже если их будут сотни) отловленных нарушителей ничего не изменит.
    Начнутся гонки по дворам за доставщиками на электровелосипедах с минимальным шансом из задержать ...
    Лечить надо не следствие, а причину. Причина не отсутствие велодорожек, а сам факт использования электро сим в общественных местах.
    Максимум чего добьются штрафами, что те владельцы электро сим, которые готовы ездить с соблюдением правил и в любой ситуации отдавать приоритет настоящим пешеходам станут ещё аккуратнее, все остальные, которых подавляющее большинство, продолжат и дальше принебрегать, как правилами, так и здравым смыслом.
    +3−0
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