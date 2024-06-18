А что вы думаете про самокаты? Опрос «Фонтанки»

Фото: предоставлено "Юрент" Поделиться Поделиться





Едва отгремел Петербургский международный экономический форум, на время которого вводились запреты на движение электросамокатов, как появились сведения о новых ограничениях во время массовых мероприятий: первыми из них станут Военно-морской салон на этой неделе и праздник выпускников «Алые Паруса» в конце июня.



В последнее время что ни день, то информационный повод, связанный с кикшерингом. И нам стало интересно: а много ли читателей «Фонтанки» пользуются этим способом передвижения по городу? Какие у вас основные претензии к электросамокатам, а что вам нравится? Предлагаем ответить на несколько простых вопросов.



1. А вы пользуетесь электросамокатами? Пользуюсь Не пользуюсь

2. Как часто вы пользуетесь электросамокатами? Ежедневно Несколько раз в неделю Несколько раз за сезон Из средств индивидуальной мобильности выбираю велосипед Предпочитаю ходить пешком

3. При каких условиях вы готовы начать пользоваться электросамокатом/увеличить частоту поездок? (Выберите то, что считаете самым важным для вас) Если в городе появится больше инфраструктуры (велодорожек, парковок) Если другие пользователи самокатов и прочие участники дорожного движения будут соблюдать ПДД Если поездки на электросамокатах станут дешевле Если увеличится число участков, где поездки будут разрешены

4. Какие основные плюсы использования самокатов вы видите? (Выберите то, что считаете самым важным для вас) Большое покрытие самокатами улиц Петербурга Экономия времени, особенно в часы пик Самокат — экологичный вид транспорта Самокат удобнее, чем автомобиль или общественный транспорт Еще не понял, какие есть плюсы у этого вида транспорта Другое

5. Какие проблемы вы видите с электросамокатами в Петербурге? (Выберите то, что считаете самым важным для вас) Отсутствие велоинфраструктуры для комфортной езды Несоблюдение пользователями самокатов правил дорожного движения Большое скопление самокатов на тротуарах Сервисы не могут контролировать аренду самокатов детьми и подростками, а также поездки на одном самокате вдвоем Другое

6. Что, на ваш взгляд, нужно сделать, чтобы упорядочить использование самокатов в Санкт-Петербурге? (Выберите то, что вы считаете самым важным для вас) Регламентировать использование самокатов на законодательном уровне Усилить персональную ответственность пользователей самокатов, которые нарушают ПДД Уделять большее внимание созданию велоинфраструктуры Ограничить скоростной режим Штрафовать тех, кто бросает самокат не в месте парковки Повышать культуру и ответственность при управлении самокатом на тротуаре Другое

7. С каким утверждением вы можете согласиться? (Выберите то, что вы считаете наиболее соответствующим вашим убеждениям) «Проблема не в электросамокатах, а в людях, которые не соблюдают ПДД и правила кикшеринговых компаний» «Стоит полностью ограничить движение электросамокатов, хотя бы там, где для них не хватает инфраструктуры» «Электросамокаты — это больше развлечение для туристов и молодежи, чем городской транспорт» «Электросамокат может стать полноценным общественным транспортом, если создать для этого условия» «Электросамокаты — примета нашего времени, и от них никуда не денешься» «Запреты на электросамокаты во время массовых мероприятий не помогают решать основные проблемы»

Если вы выбрали вариант «Другое» — напишите, пожалуйста, в комментариях к тексту, что вы имели в виду.