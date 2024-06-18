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    А что вы думаете про самокаты? Опрос «Фонтанки»

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    Фото: предоставлено "Юрент"
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    Едва отгремел Петербургский международный экономический форум, на время которого вводились запреты на движение электросамокатов, как появились сведения о новых ограничениях во время массовых мероприятий: первыми из них станут Военно-морской салон на этой неделе и праздник выпускников «Алые Паруса» в конце июня.

    В последнее время что ни день, то информационный повод, связанный с кикшерингом. И нам стало интересно: а много ли читателей «Фонтанки» пользуются этим способом передвижения по городу? Какие у вас основные претензии к электросамокатам, а что вам нравится? Предлагаем ответить на несколько простых вопросов.

    1. А вы пользуетесь электросамокатами?

    2. Как часто вы пользуетесь электросамокатами?

    3. При каких условиях вы готовы начать пользоваться электросамокатом/увеличить частоту поездок? (Выберите то, что считаете самым важным для вас)

    4. Какие основные плюсы использования самокатов вы видите? (Выберите то, что считаете самым важным для вас)

    5. Какие проблемы вы видите с электросамокатами в Петербурге? (Выберите то, что считаете самым важным для вас)

    6. Что, на ваш взгляд, нужно сделать, чтобы упорядочить использование самокатов в Санкт-Петербурге? (Выберите то, что вы считаете самым важным для вас)

    7. С каким утверждением вы можете согласиться? (Выберите то, что вы считаете наиболее соответствующим вашим убеждениям)

    Если вы выбрали вариант «Другое» — напишите, пожалуйста, в комментариях к тексту, что вы имели в виду.

    Фото: предоставлено "Юрент"

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