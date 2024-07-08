С начала лета петербуржцам выписали более 18 тысяч штрафов за езду на электросамокатах

В Петербурге продолжают выявлять нарушителей правил использования электросамокатов. За июнь и первую неделю июля сервис кикшеринга «МТС Юрент» выписал более 18 тысяч штрафов и заблокировал около 3 тысяч аккаунтов пользователей.
Как сообщили в пресс-службе компании, в 80% случаев люди получали штрафы за неправильную парковку и езду вдвоем. Блокировке же подвергались пользователи, которые совершали особо серьезные нарушения, либо систематически не соблюдали правила сервиса. Эту меру оператор применяет и к несовершеннолетним — в Петербурге он заблокировал уже около 600 аккаунтов, созданных лицами младше
Компания выявляет нарушителей с «Городским центром управления парковками Санкт-Петербурга» — подведомственным учреждением комитета по транспорту, с которым сервис 27 апреля подписал соглашение. В поиске пользователей, не соблюдающих правила, также участвуют органы правопорядка и консультанты по безопасности — их число в Петербурге с начала сезона выросло в
Ранее «Фонтанка» писала, что 27 мая кикшеринговые сервисы обновили оферту и в несколько раз увеличили наказание за нарушение правил дорожного движения. В частности, за езду в нетрезвом виде размер штрафа составляет 100 тысяч рублей, за езду вдвоем — 5 тысяч рублей, за передачу самоката ребенку — 10 тысяч рублей, за отказ от спешивания на пешеходных переходах — 1 тысячу рублей. Блокировка аккаунта добавляется к штрафам в случае ряда нарушений, она может быть пожизненной или сезонной.