С начала лета петербуржцам выписали более 18 тысяч штрафов за езду на электросамокатах

В Петербурге продолжают выявлять нарушителей правил использования электросамокатов. За июнь и первую неделю июля сервис кикшеринга «МТС Юрент» выписал более 18 тысяч штрафов и заблокировал около 3 тысяч аккаунтов пользователей.



Как сообщили в пресс-службе компании, в 80% случаев люди получали штрафы за неправильную парковку и езду вдвоем. Блокировке же подвергались пользователи, которые совершали особо серьезные нарушения, либо систематически не соблюдали правила сервиса. Эту меру оператор применяет и к несовершеннолетним — в Петербурге он заблокировал уже около 600 аккаунтов, созданных лицами младше 18 лет .

