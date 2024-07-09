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    Завтра всё может остановиться. Авторынок едва достиг уровня 2013 года

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    Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»
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    Автомобильный рынок РФ значительно оживился: только за первые шесть месяцев этого года было куплено 773 тысячи новых автомобилей, это на 86 тысяч больше, чем за весь 2022 год. С учетом подержанных автомобилей, за полгода было совершено 3,99 миллиона сделок купли-продажи. В общей сложности на приобретение машин россияне потратили 6,93 триллиона рублей, причем 2,59 из них — на покупку новых машин. Если такая тенденция сохранится, говорят эксперты, по итогам года будет продано 8,65 миллиона автомобилей на 15 триллионов и он станет рекордным за последние 11 лет. Но не всё так радужно. О тенденциях и проблемах на отечественном авторынке 9 июля на пресс-конференции рассказал президент ассоциации российских автодилеров Алексей Подщеколдин.

    Опережая прошлогодние показатели

    Год назад емкость российского автомобильного рынка составила 12,64 триллиона рублей, из них 27%, или 3,37 триллиона, было потрачено на покупку автомобилей без пробега.

    — Если перевернуть эту картинку по отношению к удешевлению курса рубля к доллару, мы видим, что в прошлом году рынок восстановился до уровня 2013 года, в этом году немного превысит. Это превышение — девальвация рубля. В 2013 году доллар стоил 30 рублей, сейчас примерно 100. То есть, к сожалению, рынок не растет, — заключил Алексей Подщеколдин.

    Купить новую машину может лишь каждый пятый

    Покупательная способность россиян тоже снизилась, считает эксперт. Если в 2013 году покупку нового автомобиля мог себе позволить каждый третий россиянин, то сегодня лишь каждый пятый.

    Собственно этим и объясняется существенный рост рынка автомобилей с пробегом: на новую машину не хватает средств, и автолюбитель склоняется в пользу приобретения машины «бэу». И в этом смысле радоваться оживлению рынка, пожалуй, преждевременно, а правильнее говорить о росте относительно низкой базы.

    Параллельный импорт снизится до 5%

    Параллельным импортом привезти машину через Казахстан или Киргизию сейчас стало практически невозможно. Запрет «беспошлинного» ввоза, который вступил в силу с 1 апреля этого года, во втором квартале объем параллельного импорта снизился до 6% с 8%, как было в первом квартале.

    К концу года доля параллельного импорта на российском авторынке едва ли поднимется выше 5%, считает Алексей Подщеколдин. Тем не менее совсем избавляться от него, пожалуй, не следует, чтобы не перекрывать кислород поклонникам европейских брендов: иначе как параллельным импортом европейские автомобили пока что в РФ не доставить.

    Цель — на миллион

    Ситуация, сложившаяся на российском рынке после ухода европейских брендов, для китайских автопроизводителей стала выигрышным лотерейным билетом. Темпам, которыми они наращивают объемы реализации в РФ, остается только позавидовать: за один только минувший год в России было продано 549,8 тысячи штук, за 6 месяцев этого года — уже 439,9 тысячи, а по итогам этого года объем продаж удвоит прошлогодний и перевалит за миллион и, по прогнозам дилеров из Китая, составит 1,025 миллиона штук.

    Китайских брендов уже около 60

    К концу первого полугодия на российском авторынке появились порядка 60 китайских брендов. Из них 29 продаются через официальных дилеров, еще 25, в том числе Li Xiang, Zeekr, Huawei и BYD, официальных дилерских центров не имеют. В общей сложности на 1 июня этого года в России действовало уже 2143 дилерских центра.

    Конкуренция это, конечно, хорошо, но выживет сильнейший, считает эксперт: дилеров, которые продают небольшое количество автомобилей, рынок просто выдавит.

    — Возможно, премиум-сегмент и останется, а средний просто не удержится. Или обанкротится. В результате потребитель останется без обслуживания и запчастей, — считает Алексей Подщеколдин.

    Доля России — лишь треть

    Отечественные автопромышленники в этом году планируют увеличить объемы производства на 15% год к году, до 500 тысяч штук. В целом это им по силам — за январь — июнь они собрали уже 274 тысячи машин. Однако, с учетом изобилия «китайцев», полмиллиона — это всего лишь треть на российском рынке.

    Цены выросли почти на 15%

    Средняя цена на новый автомобиль в РФ на 1 июня 2024 года составила 3,35 миллиона рублей, автомобиля с пробегом — 1,35 миллиона. По отношению к аналогичному периоду прошлого года ценник вырос на 14%, и на 46% по отношению к 2022 году. Тенденция обусловлена повышением утильсбора и ключевой ставки, а также инфляцией, отметил Подщеколдин. Однако заградительные меры, считает эксперт, могут побудить отечественного производителя наращивать объемы.

    Данные ассоциации автодилеров несколько разнятся с Росстатом. По данным государственной статистической службы, новые импортные автомобили к концу мая 2024 года подорожали на 11,4%, до 2,4 миллиона рублей, отечественные — до 1,22 миллиона рублей, импортные с пробегом — до 1,7 миллиона рублей.

    Накопить на машину за 3,5 года

    Чтобы позволить себе купить машину по нынешним ценам при средней заработной плате в 80 тысяч рублей, автолюбителю придется потратить 41 зарплату, или отдать заработок за 3,5 года, из которого не потрачено ни копейки. Всего 10 лет назад при средней стоимости машины в 1 миллион и зарплате в 34 тысячи рублей потребовалось бы 30 зарплат, или заработок за 2,5 года, привел данные президент РОАД.

    Больше трети на рынке автомобилей премиум-класса

    Доля автомобилей экономкласса стоимостью менее 2 миллионов рублей составляет всего 32%, отметил отметил Алексей Подщеколдин. Такая же доля у автомобилей среднего класса стоимостью от 2 до 3 миллионов рублей. Оставшуюся нишу в 36% занимают автомобили премиум-класса, которые стоят дороже 3 миллионов.

    Еще каких-то два года назад, в 2021-м, доля эконом-сегмента была вдвое выше, 70%, тогда как средний и премиум-класс довольствовались куском пирога в 16% и 14% соответственно.

    Сложности с расчетами — у 90% участников рынка

    Самое печальное, что может произойти во взаимоотношениях между дилерами из Китая и России, а некоторые отечественные автопродавцы уже с этим столкнулись, — сложности расчетов за поставки.

    — Два месяца моя компания бьется, пытается платежи провести, а деньги возвращаются, и банк, где они висели, процент конечно не заплатил. Попросили нашего китайского партнера открыть рублевый счет в китайском банке, но и в этом проблема — дальше рубли никуда не идут, не снимаются. Всё. Не проходят ни автомобили, ни запчасти. Спросили у крупных производителей, как у них дела. Мы, говорят, сходили на «самый верх», как-то чуть-чуть решилось. Нашим «друзьям» из Америки удалось добиться, что в Китае приостановили платежи, — поделился Алексей Подщеколдин.

    С аналогичными проблемами, по его словам, сталкиваются 90% участников рынка. И в конечном итоге поставки застревают на таможне, поскольку документов, подтверждающих факт платежа, на руках у дилеров нет. Эта тенденция может обернуться крахом, считает президент РОАД:

    — У нас реально рынок может завтра остановиться.

    Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»

    Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»

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    Комментарии 10

    mol4un09 Июл 2024 в 21:12
    А что случилось?
    +0−0
    Эд Хэммет09 Июл 2024 в 21:07
    Ау, лахтоногие, проснитесь, читайте. Вот тут всё написано. С 2013 года покупательная способность россиян падает. Страна не развивается, а деградирует. Это совершенно очевидно.
    +0−0
    Огромная польза!09 Июл 2024 в 21:05
    Как же хорошо всё-таки с Крымом! Совсем другая жизнь, не то что раньше!
    +2−0
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