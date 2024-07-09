В Петербурге задержали мужчину со 120 килограммами кокаина

В Петербурге сотрудники ФСБ задержали мужчину, которого подозревают в покушении на сбыт 120 килограммов кокаина. Об этом во вторник, 9 июля, сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ России по городу и Ленинградской области.



Сотрудники УФСБ по Петербургу и Ленобласти задержали петербуржца в ангаре, расположенном в промзоне. Как отмечают в пресс-службе, у мужчины обнаружили 120 килограммов кокаина. Наркотики расфасовали по брикетам для дальнейшего сбыта.

