В Петербурге задержали мужчину со 120 килограммами кокаина

В Петербурге сотрудники ФСБ задержали мужчину, которого подозревают в покушении на сбыт
Сотрудники УФСБ по Петербургу и Ленобласти задержали петербуржца в ангаре, расположенном в промзоне. Как отмечают в пресс-службе, у мужчины обнаружили 120 килограммов кокаина. Наркотики расфасовали по брикетам для дальнейшего сбыта.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по
Ранее сотрудники по контролю за незаконным оборотом наркотиков линейного отдела МВД на водном транспорте изъяли из оборота более