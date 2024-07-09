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    В Петербурге задержали мужчину со 120 килограммами кокаина

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    В Петербурге сотрудники ФСБ задержали мужчину, которого подозревают в покушении на сбыт 120 килограммов кокаина. Об этом во вторник, 9 июля, сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ России по городу и Ленинградской области.

    Сотрудники УФСБ по Петербургу и Ленобласти задержали петербуржца в ангаре, расположенном в промзоне. Как отмечают в пресс-службе, у мужчины обнаружили 120 килограммов кокаина. Наркотики расфасовали по брикетам для дальнейшего сбыта.

    В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК — покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы до 20 лет. Сейчас подозреваемый находится под стражей.

    Ранее сотрудники по контролю за незаконным оборотом наркотиков линейного отдела МВД на водном транспорте изъяли из оборота более 60 килограммов кокаина. Брикеты с белым порошком приехали с бананами из Эквадора.

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    КокаинЗадержаниеНаркотикиСбыт
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