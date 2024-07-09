Переломанный парашютист уехал в больницу после жесткого приземления в Сестрорецке

Прыжок с парашютом на территории аэродрома Горская в Сестрорецке закончился для петербуржца госпитализацией. Ситуация вышла из-под контроля во время приземления. Подробности стали известны «Фонтанке» 9 июля.

По предварительным данным, парашютист получил травмы после прыжка два дня назад, при этом госпитализировали его больше чем через сутки. 35-летнего мужчину доставили в Александровскую больницу в состоянии средней степени тяжести.

В результате неудачного финиша парашютист получил переломы на лице, закрытый перелом копчика и компрессионно-оскольчатый перелом позвонка. Врачи поместили его на хирургическое отделение.