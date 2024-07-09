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    Переломанный парашютист уехал в больницу после жесткого приземления в Сестрорецке

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    2 комментария

    Прыжок с парашютом на территории аэродрома Горская в Сестрорецке закончился для петербуржца госпитализацией. Ситуация вышла из-под контроля во время приземления. Подробности стали известны «Фонтанке» 9 июля.

    По предварительным данным, парашютист получил травмы после прыжка два дня назад, при этом госпитализировали его больше чем через сутки. 35-летнего мужчину доставили в Александровскую больницу в состоянии средней степени тяжести.

    В результате неудачного финиша парашютист получил переломы на лице, закрытый перелом копчика и компрессионно-оскольчатый перелом позвонка. Врачи поместили его на хирургическое отделение.

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    Комментарии 2

    Diplot09 Июл 2024 в 15:12
    В сестрорецкой такса 50 000 рублей за ....
    +0−0
    Эд Хэммет09 Июл 2024 в 15:08
    Странная история. Сестрорецкая 40-я больница как раз и специализируется на травматологии и последующей реабилитации. Логично было бы туда травмированного и везти.
    +0−0
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