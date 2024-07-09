Выборгская таможня передала изъятое имущество для нужд СВО

Выборгские таможенники организовали передачу конфискованного имущества для нужд СВО. Всего за первое полугодие 2024 года передали 10 партий товаров, изъятых из-за нарушения таможенных правил. Об этом 9 июля сообщили в Северо-Западном таможенном управлении.



«Грузопассажирский микроавтобус, три легковых автомобиля, квадрокоптер, теплоизоляционные плиты и сигареты были изъяты за нарушения таможенного законодательства в рамках дел об административных правонарушениях», — поделился заместитель начальника Выборгской таможни Захар Фурманов.

