Выборгская таможня передала изъятое имущество для нужд СВО

Выборгские таможенники организовали передачу конфискованного имущества для нужд СВО. Всего за первое полугодие
«Грузопассажирский микроавтобус, три легковых автомобиля, квадрокоптер, теплоизоляционные плиты и сигареты были изъяты за нарушения таможенного законодательства в рамках дел об административных правонарушениях», — поделился заместитель начальника Выборгской таможни Захар Фурманов.
Согласно решению суда, эти товары конфисковали и сделали частью государственной собственности. После таможенники передали изъятое имущество представителям воинских частей.
В 2023 году таможенные органы передали конфискованные товары на нужды СВО на сумму более