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    Выборгская таможня передала изъятое имущество для нужд СВО

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    6 комментариев

    Выборгские таможенники организовали передачу конфискованного имущества для нужд СВО. Всего за первое полугодие 2024 года передали 10 партий товаров, изъятых из-за нарушения таможенных правил. Об этом 9 июля сообщили в Северо-Западном таможенном управлении.

    «Грузопассажирский микроавтобус, три легковых автомобиля, квадрокоптер, теплоизоляционные плиты и сигареты были изъяты за нарушения таможенного законодательства в рамках дел об административных правонарушениях», — поделился заместитель начальника Выборгской таможни Захар Фурманов.

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    Согласно решению суда, эти товары конфисковали и сделали частью государственной собственности. После таможенники передали изъятое имущество представителям воинских частей.

    В 2023 году таможенные органы передали конфискованные товары на нужды СВО на сумму более 520 миллионов рублей. Всего — 2160 товарных позиций, среди них автомобильная техника, строительные материалы, амуниция, технические и дезинфицирующие средства, табачные изделия.

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    Комментарии 6

    25346053109 Июл 2024 в 12:47
    А Мерседесы там есть конфискованные?
    +0−0
    0710195209 Июл 2024 в 12:43
    А это делается по понятиям ленинградской улицы?
    +1−0
    28206267509 Июл 2024 в 12:42
    А иначе возьмут?Индульгенция?
    +0−0
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