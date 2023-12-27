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    Таможенники отправили на СВО конфискат на полмиллиарда рублей с начала года. Среди товаров — амуниция и сигареты

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    С начала 2023 года таможенные органы передали конфискованные товары на нужды СВО на сумму более 520 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральную таможенную службу 27 декабря.

    Всего было передано 2160 товарных позиций. Среди них — автомобильная техника, строительные материалы, амуниция, технические и дезинфицирующие средства, табачные изделия.

    «В январе — ноябре исполнено 11 929 постановлений об обращении в федеральную собственность товаров, в уполномоченные органы передано имущество на 3,8 миллиарда рублей», — отметили в таможне.

    Кроме того, в интервью изданию «Коммерсантъ» руководитель ведомства Руслан Давыдов заявил, что ФТС перевыполнила план по перечислениям в бюджет на 2023 год. По данным на 22 декабря, они собрали 6 триллионов 456 миллиардов рублей.

    В интервью глава ФТС также отметил, что потери от взрыва веток газопровода «Северный поток» составили более триллиона рублей. Однако рост импорта и собираемых с него пошлин позволил перекрыть эти потери, добавил Давыдов.

    Ранее псковские таможенники нашли склад нелегальных сигарет у жителя деревни на 80 миллионов рублей. Всего изъяли более 700 тысяч пачек без российских акцизных марок.

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