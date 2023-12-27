Таможенники отправили на СВО конфискат на полмиллиарда рублей с начала года. Среди товаров — амуниция и сигареты

С начала 2023 года таможенные органы передали конфискованные товары на нужды СВО на сумму более 520 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральную таможенную службу 27 декабря .

Всего было передано 2160 товарных позиций. Среди них — автомобильная техника, строительные материалы, амуниция, технические и дезинфицирующие средства, табачные изделия.

