Таможенники отправили на СВО конфискат на полмиллиарда рублей с начала года. Среди товаров — амуниция и сигареты

С начала 2023 года таможенные органы передали конфискованные товары на нужды СВО на сумму более
Всего было передано 2160 товарных позиций. Среди них — автомобильная техника, строительные материалы, амуниция, технические и дезинфицирующие средства, табачные изделия.
«В январе — ноябре исполнено
Кроме того, в интервью изданию «Коммерсантъ» руководитель ведомства Руслан Давыдов заявил, что ФТС перевыполнила план по перечислениям в бюджет на 2023 год. По данным на
В интервью глава ФТС также отметил, что потери от взрыва веток газопровода «Северный поток» составили более триллиона рублей. Однако рост импорта и собираемых с него пошлин позволил перекрыть эти потери, добавил Давыдов.
Ранее псковские таможенники нашли склад нелегальных сигарет у жителя деревни на