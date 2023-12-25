Псковские таможенники нашли склад нелегальных сигарет на 80 млн рублей

Сотни тысяч пачек нелегальных сигарет обнаружили в деревне в Псковской области. По предварительной оценке, общая их стоимость превышает 80 миллионов рублей.



Сотрудники Псковской таможни установили, что житель одной из деревень Великолукского района оборудовал на придомовой территории частного дома склад для хранения белорусских сигарет, сообщает пресс-служба ФТС России. В помещениях нашли 1,4 тысячи коробок с табачной продукцией, приготовленной к оптовой продаже, а рядом — забитые коробками три внедорожника и три микроавтобуса. Всего изъяли более 700 тысяч пачек сигарет различных товарных марок без российских акцизных марок.