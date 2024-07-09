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    РБК: в России может появиться федеральный проект по управляемому найму мигрантов

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    11 комментариев

    В России может появиться федеральный проект по управляемому найму мигрантов. За счет него власти хотят развить рынок труда в стране. Об этом 9 июля сообщает РБК со ссылкой на документ.

    Этот проект обсуждался на межведомственном совещании, председателем которого была вице-премьер Татьяна Голикова. Он стал одним из тех проектов, которые вошли в рабочую версию национального проекта «Кадры». «Управляемый наём мигрантов» будет происходить в рамках федерального проекта «Качественная трудовая миграция».

    «Для этого планируется обсудить создание оператора организованного набора — ППК «Работа в России», который, как уже поясняли в Минтруде, будет «фактически выполнять роль кадрового центра для российских компаний», — уточняет РБК.

    Проект предусматривает, среди прочего, привязку иностранного работника к работодателю и расширение географии стран, из которых в рамках оргнабора прибывают работники. Некоторые процедуры в рамках этого проекта могут вынести за пределы России. Это коснется медицинских осмотров, дактилоскопии, а также проверки знаний русского языка.

    Согласно документу, к 2030 году в Россию по целевому набору приедут работать не меньше 300 тысяч мигрантов.

    В начале июня уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала не уходить «в крайность и репрессивные меры» в отношении мигрантов. Тогда она сказала, что «мигранты много полезного приносят нашей стране — полезные мигранты, позитивные».

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    Комментарии 11

    chip109 Июл 2024 в 12:05
    Голиковой и Москальковой нужно чаще гулять в районе останкинской башни, глядишь и на их улице-лице будет праздник!
    +1−0
    Zнаворотник09 Июл 2024 в 11:48
    могу сэкономить денег- визовый режим и точка.
    +1−0
    Дядя Бо09 Июл 2024 в 11:45
    А что, неуправляемый найм не справляется уже? Помощь нужна?
    +1−0
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