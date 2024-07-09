РБК: в России может появиться федеральный проект по управляемому найму мигрантов

В России может появиться федеральный проект по управляемому найму мигрантов. За счет него власти хотят развить рынок труда в стране. Об этом 9 июля сообщает РБК со ссылкой на документ.

Этот проект обсуждался на межведомственном совещании, председателем которого была вице-премьер Татьяна Голикова. Он стал одним из тех проектов, которые вошли в рабочую версию национального проекта «Кадры». «Управляемый наём мигрантов» будет происходить в рамках федерального проекта «Качественная трудовая миграция».



«Для этого планируется обсудить создание оператора организованного набора — ППК «Работа в России», который, как уже поясняли в Минтруде, будет «фактически выполнять роль кадрового центра для российских компаний», — уточняет РБК.

