РБК: в России может появиться федеральный проект по управляемому найму мигрантов

В России может появиться федеральный проект по управляемому найму мигрантов. За счет него власти хотят развить рынок труда в стране. Об этом 9 июля сообщает РБК со ссылкой на документ.
Этот проект обсуждался на межведомственном совещании, председателем которого была вице-премьер Татьяна Голикова. Он стал одним из тех проектов, которые вошли в рабочую версию национального проекта «Кадры». «Управляемый наём мигрантов» будет происходить в рамках федерального проекта «Качественная трудовая миграция».
«Для этого планируется обсудить создание оператора организованного набора — ППК «Работа в России», который, как уже поясняли в Минтруде, будет «фактически выполнять роль кадрового центра для российских компаний», — уточняет РБК.
Проект предусматривает, среди прочего, привязку иностранного работника к работодателю и расширение географии стран, из которых в рамках оргнабора прибывают работники. Некоторые процедуры в рамках этого проекта могут вынести за пределы России. Это коснется медицинских осмотров, дактилоскопии, а также проверки знаний русского языка.
Согласно документу, к 2030 году в Россию по целевому набору приедут работать не меньше
В начале июня уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала не уходить «в крайность и репрессивные меры» в отношении мигрантов. Тогда она сказала, что «мигранты много полезного приносят нашей стране — полезные мигранты, позитивные».