BFMTV: прокуратура Парижа начала расследование против Марин Ле Пен

Прокуратура Парижа проводит расследование в отношении лидера ультраправой партии «Национальное объединение». Марин Ле Пен подозревают в незаконном финансировании ее президентской кампании 2022 года. Об этом во вторник, 9 июля , сообщает французский телеканал BFMTV со ссылкой на источники.

Расследование в отношении Ле Пен, по данным канала, началось после жалобы Национальной комиссии по счетам избирательных кампаний и политическому финансированию (CNCCFP). Политика заподозрили в незаконном финансировании кампании на президентских выборах во Франции, которые состоялись в 2022 году.



Как отмечают в BFMTV, подозрения из-за предвыборной кампании у комиссии вызвала не только Марин Ле Пен. Тем не менее именно против нее запустили судебное расследование.

Согласно французскому законодательству, во время предвыборных кампаний кандидатам нельзя превышать обозначенный лимит расходов. В противном случае, как пишут СМИ, CNCCFP может изменить избирательные счета и сократить сумму возмещения. Также возможна передача дела о растратах для расследования. Исходя из этого, национальная комиссия и подала жалобу на Ле Пен. Если же все условия по проведению предвыборных кампаний соблюдаются, то государство возмещает кандидатам часть их затрат.



В президентских выборах 2022 года Эммануэль Макрон одержал победу во втором туре с результатом 58,54% голосов. Его соперница, лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен после подсчета 100% голосов набрала 41,46%.



Ранее во Франции подвели итоги второго тура парламентских выборов, прошедших 7 июля . На первом месте оказалась коалиция левых «Новый народный фронт» (у Союза левых — 146 мест, у социалистической партии — два, у экологов — одно), на втором — президентская коалиция «Вместе!» (у партии Эммануэля Макрона «Возрождение» — 148 мест, у группы «Горизонты» — шесть мест), а на третьем — правая коалиция (всего 143 места, в том числе у «Национального объединения» Марин Ле Пен — 88 мест).

