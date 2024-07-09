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    BFMTV: прокуратура Парижа начала расследование против Марин Ле Пен

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    13 комментариев

    Прокуратура Парижа проводит расследование в отношении лидера ультраправой партии «Национальное объединение». Марин Ле Пен подозревают в незаконном финансировании ее президентской кампании 2022 года. Об этом во вторник, 9 июля, сообщает французский телеканал BFMTV со ссылкой на источники.

    Расследование в отношении Ле Пен, по данным канала, началось после жалобы Национальной комиссии по счетам избирательных кампаний и политическому финансированию (CNCCFP). Политика заподозрили в незаконном финансировании кампании на президентских выборах во Франции, которые состоялись в 2022 году.

    Как отмечают в BFMTV, подозрения из-за предвыборной кампании у комиссии вызвала не только Марин Ле Пен. Тем не менее именно против нее запустили судебное расследование.

    Согласно французскому законодательству, во время предвыборных кампаний кандидатам нельзя превышать обозначенный лимит расходов. В противном случае, как пишут СМИ, CNCCFP может изменить избирательные счета и сократить сумму возмещения. Также возможна передача дела о растратах для расследования. Исходя из этого, национальная комиссия и подала жалобу на Ле Пен. Если же все условия по проведению предвыборных кампаний соблюдаются, то государство возмещает кандидатам часть их затрат.

    В президентских выборах 2022 года Эммануэль Макрон одержал победу во втором туре с результатом 58,54% голосов. Его соперница, лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен после подсчета 100% голосов набрала 41,46%.

    Ранее во Франции подвели итоги второго тура парламентских выборов, прошедших 7 июля. На первом месте оказалась коалиция левых «Новый народный фронт» (у Союза левых — 146 мест, у социалистической партии — два, у экологов — одно), на втором — президентская коалиция «Вместе!» (у партии Эммануэля Макрона «Возрождение» — 148 мест, у группы «Горизонты» — шесть мест), а на третьем — правая коалиция (всего 143 места, в том числе у «Национального объединения» Марин Ле Пен — 88 мест).

    Внеочередные выборы назначил президент Эммануэль Макрон после победы на выборах в Европарламент правых кандидатов от партии Марин Ле Пен.

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    Комментарии 13

    chip109 Июл 2024 в 12:36
    Не ожидал что Макрон может чему то научиться у США и РФ, а поди ж ты, начал гнобить конкурента используя админресурс!)
    +0−1
    28129426109 Июл 2024 в 11:38
    "всевидящий око" - сша давят на неугодных им
    +3−2
    Pilat09 Июл 2024 в 11:32
    Ну то бы мог сомневаться, что против политика который неуклонно набирает голоса год за годом, и является оппозицией к власти, заведут уголовное дело :-)))
    Ничего нового, Трамп вот может подтвердить.
    Это деточка демократия.
    +5−2
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