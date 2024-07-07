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    Во Франции завершилось голосование на парламентских выборах. Предварительные итоги уже известны

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    Во Франции закрылись избирательные участки для голосования на внеочередных парламентских выборах, проходивших в два тура 30 июня и 7 июля. C полудня воскресенья была зафиксирована самая высокая явка за последние сорок с лишним лет. К концу дня, по оценке Ipsos-Talan, общее участие зарегистрированных избирателей составило 67,1%.

    По предварительным итогам, ни одна коалиция не получает абсолютное большинство в Национальном собрании Франции: ни «Новый народный фронт», ни «Вместе» Эммануэля Макрона, ни «Национальное объединение» Марин Ле Пен и Джордана Барделлы, сообщает BFMTV.

    Фаворитами стали левый «Новый народный фронт» (NFP), набравший 175–205 мест в Национальной ассамблее, и крайне правое «Национальное объединение» (RN) Марин Ле Пен — 115–150 мест. «Ансамбль за республику» Эммануэля Макрона получит от 150 до 175 мандатов. Всего в парламенте 577 депутатов.

    Таким образом, по данным на вечер воскресенья, партия Марин Ле Пен занимает 3 место на выборах в парламент Франции, партия Макрона — на 2-ом, а на 1-ом — левые.

    Скорее всего, правительство будет формироваться сторонниками левых и президента Макрона, в равной мере призывавших не допустить прихода к власти правопопулистского «Национального объединения». Внеочередные выборы были назначены Макроном после победы на выборах в Европарламент правых кандидатов от партии Марин Ле Пен.

    В первом туре свои мандаты получили 76 депутатов, среди них 39 от «Национального объединения», 32 от «Нового народного фронта» и два от «Ансамбля за республику».

    Президент Франции Эмманюэль Макрон не стал обращаться к нации вечером после объявления первых результатов парламентских выборов. «В соответствии с республиканской традицией он будет ожидать формирования новой Национальной ассамблеи, чтобы принять необходимые решения»,— ответили Le Figaro в Елисейском дворце.

    Марин Ле Пен, комментируя итоги выборов, заявила, что победа ее партии «Национальное объединение», не занявшей в этот раз первое место, «лишь откладывается».

    Победа левого альянса «Новый народный фронт» должна объединить французов, заявил лидер французских социалистов Оливье Фор. «У нас будет только один компас — программа Нового народного фронта», — отметил он, добавив, что политика Макрона не должна быть продолжена.

    Онователь левой партии «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон в эфире телеканала BFMTV заявил, что президент Франции должен поручить левому альянсу «Новый народный фронт», лидирующему на досрочных парламентских выборах, формирование правительства.

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