Итоги выборов подведены во Франции: сколько мест у Макрона и Марин Ле Пен

Во Франции подведены итоги второго тура парламентских выборов, прошедших 7 июля. Результаты публикует правительство.
На первом месте — коалиция левых «Новый народный фронт» (NFP), получившая 182 места (у Союза левых — 146 мест, у социалистической партии — два, у экологов — одно). На втором месте — президентская коалиция «Вместе!» с 168 местами (у партии Эммануэля Макрона «Возрождение» — 148 мест, у группы «Горизонты» — шесть мест). На третьем месте — правая коалиция с
Внеочередные выборы были назначены президентом Эммануэлем Макроном после победы на выборах в Европарламент правых кандидатов от партии Марин Ле Пен. Подробности читайте на «Фонтанке».