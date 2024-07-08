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    Итоги выборов подведены во Франции: сколько мест у Макрона и Марин Ле Пен

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    23 комментария

    Во Франции подведены итоги второго тура парламентских выборов, прошедших 7 июля. Результаты публикует правительство.

    На первом месте — коалиция левых «Новый народный фронт» (NFP), получившая 182 места (у Союза левых — 146 мест, у социалистической партии — два, у экологов — одно). На втором месте — президентская коалиция «Вместе!» с 168 местами (у партии Эммануэля Макрона «Возрождение» — 148 мест, у группы «Горизонты» — шесть мест). На третьем месте — правая коалиция с 143 местами (в том числе у «Национального объединения» Марин Ле Пен — 88 мест).

    Внеочередные выборы были назначены президентом Эммануэлем Макроном после победы на выборах в Европарламент правых кандидатов от партии Марин Ле Пен. Подробности читайте на «Фонтанке».

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    ФранцияВыборыВыборы во ФранцииЭммануэль МакронМарин Ле Пен
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    Комментарии 23

    Доналд Байден08 Июл 2024 в 12:27
    Нифига не понятно кто где второе место столько цифр и всё в кучу.
    +0−0
    Pilat08 Июл 2024 в 10:30
    Кто то до сих пор верит, что французы могли за это проголосовать?
    Победивший на вчерашних выборах левый альянс Франции придерживается любопытных приоритетов в вопросах иммиграции:

    - Отмена правил о высылке мигрантов, совершивших преступления

    - Улучшить прием просителей убежища

    - Доступ к медицинской помощи для нелегальных мигрантов

    - Статус беженца в связи с изменением климата

    - Более легкий доступ к гражданству
    +1−3
    triton197708 Июл 2024 в 10:24
    Настоящие коммунисты, отчасти входящие в "левую коалицию", кстати сразу заявляли, что от "инициатив" Макрона по Украине всякого нормального француза по меньшей мере тошнит...
    +1−4
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