Бегавший от алиментов петербуржец тайком навестил детей и попал в засаду пристава

В Петербурге многодетный отец скрывался от алиментов и приставов, пока не решился втайне увидеться с отпрысками. Ему напомнили, что делиться нужно не только вниманием, но и зарплатой.



Как сообщает главное управление Федеральной службы судебных приставов по Петербургу 8 июля, суд обязал 31-летнего петербуржца перечислять половину всех своих доходов на содержание трёх детей. Мужчина игнорировал решение и задолжал миллион рублей.



Алиментщик всячески избегал выплат, не приходил на приёмы к судебному приставу, по прописке не жил, и в отношении него возбудили разыскное дело.

