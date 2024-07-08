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    Бегавший от алиментов петербуржец тайком навестил детей и попал в засаду пристава

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    5 комментариев

    В Петербурге многодетный отец скрывался от алиментов и приставов, пока не решился втайне увидеться с отпрысками. Ему напомнили, что делиться нужно не только вниманием, но и зарплатой.

    Как сообщает главное управление Федеральной службы судебных приставов по Петербургу 8 июля, суд обязал 31-летнего петербуржца перечислять половину всех своих доходов на содержание трёх детей. Мужчина игнорировал решение и задолжал миллион рублей.

    Алиментщик всячески избегал выплат, не приходил на приёмы к судебному приставу, по прописке не жил, и в отношении него возбудили разыскное дело.

    Отыскать должника невольно помогла мать. Узнав, что бабушка собирается провести время с внуками, пристав предположил, что в кафе торгового центра может прийти отец, и не прогадал.

    В момент объединения семьи мужчину ждали неприятная встреча с приставом, последующие объяснения и обещания о скором начале выплат своим детям. Как отметили в УФСПП, должник объявился в торговом центре, заметно нервничая, озираясь по сторонам и стараясь не привлекать внимания.

    Разыскное дело прекращено: должнику пришлось назвать свой новый адрес. Исполнение обещания о выплате алиментов остаётся на контроле.

    В пресс-службе управления сообщили, что на данный момент в розыске по алиментам находятся 1 868 должников, не исполняющих решение суда и скрывающихся от приставов. При этом с начала года было найдено порядка 650 человек.

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    Алиментщик
    ЛАЙК2
    СМЕХ8
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 5

    28206267508 Июл 2024 в 17:39
    Вообще вопрос алиментов пора снимать с повестки дня
    +1−1
    боец РККА08 Июл 2024 в 17:17
    подленько конечно
    +5−1
    Zet08 Июл 2024 в 17:10
    ну вот... больше не увидят папашу дети...
    +7−0
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