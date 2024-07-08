Бегавший от алиментов петербуржец тайком навестил детей и попал в засаду пристава

В Петербурге многодетный отец скрывался от алиментов и приставов, пока не решился втайне увидеться с отпрысками. Ему напомнили, что делиться нужно не только вниманием, но и зарплатой.
Как сообщает главное управление Федеральной службы судебных приставов по Петербургу 8 июля, суд обязал 31-летнего петербуржца перечислять половину всех своих доходов на содержание трёх детей. Мужчина игнорировал решение и задолжал миллион рублей.
Алиментщик всячески избегал выплат, не приходил на приёмы к судебному приставу, по прописке не жил, и в отношении него возбудили разыскное дело.
Отыскать должника невольно помогла мать. Узнав, что бабушка собирается провести время с внуками, пристав предположил, что в кафе торгового центра может прийти отец, и не прогадал.
В момент объединения семьи мужчину ждали неприятная встреча с приставом, последующие объяснения и обещания о скором начале выплат своим детям. Как отметили в УФСПП, должник объявился в торговом центре, заметно нервничая, озираясь по сторонам и стараясь не привлекать внимания.
Разыскное дело прекращено: должнику пришлось назвать свой новый адрес. Исполнение обещания о выплате алиментов остаётся на контроле.
В пресс-службе управления сообщили, что на данный момент в розыске по алиментам находятся 1 868 должников, не исполняющих решение суда и скрывающихся от приставов. При этом с начала года было найдено порядка 650 человек.