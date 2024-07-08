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    Петербуржцы сыграли свадьбу в троллейбусе. Этой традиции почти полвека

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    2 комментария

    В преддверии Дня семьи, любви и верности петербургская пара сыграла свадьбу в троллейбусе. Молодожены решили отметить свой главный праздник именно в этом транспорте не просто так.

    Как сообщили 8 июля в пресс-службе «Горэлектротранса», невеста Анастасия Буренкова работает специалистом по охране труда Троллейбусного парка № 2. Во время выбора «фишки» свадьбы пара недолго думала и выбрала троллейбус. В первую очередь этот транспорт близок Анастасии из-за специфики ее работы. Также молодожены посчитали, что свадебная поездка в троллейбусе запомнится гостям праздника надолго.

    Фото: СПб ГУП «Горэлектротранс»
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    С особым трепетом к празднованию свадьбы Анастасии и ее жениха Федора подошли коллеги невесты. Они украсили троллейбус шарами и фотографиями новобрачных.

    «Этот день был таким счастливым и радостным, а троллейбус стал настоящей изюминкой. Огромное спасибо моим коллегам, которые украсили его фотографиями, подготовили плакат. Они просто вложили душу в эти украшения!» — рассказала Анастасия.

    Молодоженам особенно запомнилась реакция прохожих на «свадебный троллейбус». Петербуржцы поздравляли пару не только теплыми словами, но и подарками.

    Как оказалось, традиция отмечать свадьбу в троллейбусе имеет длинную историю. Первую такую свадьбу отметили в 1975 году. Жених и невеста были сотрудниками трамвайного парка имени Калинина (сейчас — Трамвайный парк № 5). После этого случая молодожены, работающие в парках, не раз праздновали начало семейной жизни в троллейбусах или трамваях. Так, «Фонтанка» рассказывала, как в 2015 году «транспорт для молодоженов» прокатил новобрачных и их гостей через весь город в загс.

    Фото: СПб ГУП «Горэлектротранс»

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    Свадьба
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    Комментарии 2

    Заливщик голосовых планок08 Июл 2024 в 18:22
    Главное в этих пробках не успеть детей народить, на ноги их поставить, состариться и помереть!
    +0−0
    triton197708 Июл 2024 в 18:07
    Неординарное бракосочетание, такое как раз и надолго запомнится) Фантазия у теперь уже и законной семейной пары явно в наличии))
    +2−1
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