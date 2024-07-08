Прятался от ареста и ушёл вместе с подругой: гибель молодой пары в Парголово сочли двойным суицидом

В рамках уголовного дела выясняют обстоятельства гибели молодых супругов, тела которых были найдены в Выборгском районе Петербурга за два дня до Дня семьи, любви и верности. По версии следствия, они расстались с жизнью без посторонней помощи.



Следственный комитет возбудил дело о доведении до самоубийства двух человек, стало известно «Фонтанке» 8 июля. 25-летнего мужчину и его жену годом младше обнаружили в съёмной квартире на Брюлловской улице в субботу после того, как в полицию обратилась хозяйка жилья, отчаявшаяся дозвониться до жильцов.

