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    Прятался от ареста и ушёл вместе с подругой: гибель молодой пары в Парголово сочли двойным суицидом

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    В рамках уголовного дела выясняют обстоятельства гибели молодых супругов, тела которых были найдены в Выборгском районе Петербурга за два дня до Дня семьи, любви и верности. По версии следствия, они расстались с жизнью без посторонней помощи.

    Следственный комитет возбудил дело о доведении до самоубийства двух человек, стало известно «Фонтанке» 8 июля. 25-летнего мужчину и его жену годом младше обнаружили в съёмной квартире на Брюлловской улице в субботу после того, как в полицию обратилась хозяйка жилья, отчаявшаяся дозвониться до жильцов.

    Пара приехала в Петербург с Сахалина, квартиру в Парголово снимали около месяца. На малой родине о мужчине не забывали сотрудники правоохранительных органов: последние полтора года он числился в розыске по делу о сбыте наркотиков в крупном размере и после задержания должен был отправиться под арест.

    В петербургской квартире были найдены больше сорока патронов и два пистолета. По предварительным данным, их переделали под огнестрельное оружие из сигнального Glock.

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    Комментарии 1

    Мillemelle08 Июл 2024 в 15:17
    вот только хозяйке теперь аура плохая, другого места не нашли?
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