Спасатель из Якутска выжил при падении с запутанным парашютом на учениях в Ленобласти

Врачи Петербурга борются за жизнь 45-летнего спасателя, который получил серьезные травмы при падении с высоты тысяча метров. Всё из-за закрученных строп парашюта, об этом 7 июля стало известно «Фонтанке».

По предварительным данным, днем 6 июля мужчина находился на сборах по повышению квалификации на аэродроме Щеглово во Всеволожском районе Ленобласти. Одна из задач, которая стояла перед спасателем, — прыжок с парашютом с высоты 1200 метров . Предположительно, на высоте одного километра мужчина обнаружил, что пучок строп основного парашюта запутался.