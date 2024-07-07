Спасатель из Якутска выжил при падении с запутанным парашютом на учениях в Ленобласти

Врачи Петербурга борются за жизнь
По предварительным данным, днем 6 июля мужчина находился на сборах по повышению квалификации на аэродроме Щеглово во Всеволожском районе Ленобласти. Одна из задач, которая стояла перед спасателем, — прыжок с парашютом с высоты
Действуя в соответствии с инструкциями, он предпринял попытки устранить неисправность, но на высоте
Его в срочном порядке положили в отделение шоковой реанимации. Мужчина получил тяжелые травмы, в том числе ушибы нижней части спины и таза, тканей грудного и поясничного отделов позвоночника. Его состояние оценивается как тяжелое.
Ранее в небе Ленобласти погиб опытный экстремал, у которого скрутились стропы парашюта. Коллеги из 47news поговорили с экспертами о том, что делать в таких ситуациях.