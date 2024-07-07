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    Спасатель из Якутска выжил при падении с запутанным парашютом на учениях в Ленобласти

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    Врачи Петербурга борются за жизнь 45-летнего спасателя, который получил серьезные травмы при падении с высоты тысяча метров. Всё из-за закрученных строп парашюта, об этом 7 июля стало известно «Фонтанке».

    По предварительным данным, днем 6 июля мужчина находился на сборах по повышению квалификации на аэродроме Щеглово во Всеволожском районе Ленобласти. Одна из задач, которая стояла перед спасателем, — прыжок с парашютом с высоты 1200 метров. Предположительно, на высоте одного километра мужчина обнаружил, что пучок строп основного парашюта запутался.

    Действуя в соответствии с инструкциями, он предпринял попытки устранить неисправность, но на высоте 800 метров принял решение открыть запасной парашют. Однако на высоте 650 метров отказал и второй парашют. Мужчина упал на крону деревьев и выжил.

    Его в срочном порядке положили в отделение шоковой реанимации. Мужчина получил тяжелые травмы, в том числе ушибы нижней части спины и таза, тканей грудного и поясничного отделов позвоночника. Его состояние оценивается как тяжелое.

    Ранее в небе Ленобласти погиб опытный экстремал, у которого скрутились стропы парашюта. Коллеги из 47news поговорили с экспертами о том, что делать в таких ситуациях.

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