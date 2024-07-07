СК назвал причину нападения мужчины с топором на сотрудника «Ленты»

Мужчина, напавший на сотрудника «Ленты» на Планерной улице и нанесший ему не менее девяти ударов топором, вступил в конфликт на почве ревности. Об этом 7 июля сообщает пресс-служба ГСУ
Как ранее сообщала «Фонтанка», следователи расследует уголовное дело о покушении на убийство (
Инцидент в «Ленте» произошел вечером 6 июля. Судя по видео, подозреваемый с топором подбежал к сотруднику гипермаркета и начал наносить удары — его оттащил другой сотрудник. В это время пострадавший убежал, держась за голову.
«Фонтанка.ру»