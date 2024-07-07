    Сейчас

    +29˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +29˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 27

    6 м/с, южн

    757мм

    46%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd88.13eur95.57

    СК назвал причину нападения мужчины с топором на сотрудника «Ленты»

    16388
    26 комментариев

    Мужчина, напавший на сотрудника «Ленты» на Планерной улице и нанесший ему не менее девяти ударов топором, вступил в конфликт на почве ревности. Об этом 7 июля сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу.

    Фото: официальный канал Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Санкт-Петербургу
    ПоделитьсяПоделиться

    Как ранее сообщала «Фонтанка», следователи расследует уголовное дело о покушении на убийство (статья 20, часть 1 статьи 105 УК РФ). Задержан 42-летний подозреваемый. По предварительным данным, в прошлом у нападавшего был заключен контракт с МО РФ, однако в зону специальной военной операции он так и не отправился.

    Инцидент в «Ленте» произошел вечером 6 июля. Судя по видео, подозреваемый с топором подбежал к сотруднику гипермаркета и начал наносить удары — его оттащил другой сотрудник. В это время пострадавший убежал, держась за голову.

    «Фонтанка.ру»

    Фото: официальный канал Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Санкт-Петербургу

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛентаНападениеТопор
    ЛАЙК3
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ6
    ГНЕВ39
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 26

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    26
    close