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    В Петербурге подросток попал в больницу с отравлением грибами

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    Медики выясняют причину недомогания юного жителя Выборгского района Петербурга. Не исключено, что он приобщился к микродозингу мухоморов.

    17-летний пациент из посёлка Левашово поступил в больницу имени Филатова минувшей ночью, стало известно «Фонтанке» 6 июля. Скорую для него вызвала мать, обеспокоенная внезапной вспышкой агрессии и нехарактерным для сына поведением. Найденная пустая банка от препарата, в состав которого входит красный мухомор, добавила поводов для волнения.

    Юношу госпитализировали с подозрением на отравление галлюциногенными грибами. По предварительным данным, его состояние оценивают как среднетяжёлое.

    За первые семь месяцев прошлого года в Петербурге зарегистрировано 20 случаев отравления грибами. В числе пациентов оказывались и адепты микродозинга мухоморов. Это регулярное употребление опасных грибов в дозировке, не превышающей нескольких граммов. В Роспотребнадзоре отмечали, что чаще всего подобную добавку приобретают через интернет, где её позиционируют как пищевую, но она таковой не является.

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