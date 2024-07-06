В Петербурге подросток попал в больницу с отравлением грибами

Медики выясняют причину недомогания юного жителя Выборгского района Петербурга. Не исключено, что он приобщился к микродозингу мухоморов.

17-летний пациент из посёлка Левашово поступил в больницу имени Филатова минувшей ночью, стало известно «Фонтанке» 6 июля. Скорую для него вызвала мать, обеспокоенная внезапной вспышкой агрессии и нехарактерным для сына поведением. Найденная пустая банка от препарата, в состав которого входит красный мухомор, добавила поводов для волнения.

Юношу госпитализировали с подозрением на отравление галлюциногенными грибами. По предварительным данным, его состояние оценивают как среднетяжёлое.