За два года больше 40 петербуржцев отравились грибами. Без смертей не обошлось

Более сорока случаев отравления грибами зарегистрировано в Петербурге с 2022 года. Об этом 6 сентября сообщила начальник отдела надзора за продукцией в обороте городского управления Роспотребнадзора Инна Соколовская.
За семь месяцев этого года ведомство зарегистрировало 20 отравившихся, в прошлом году их было на четыре больше. Это жители Петербурга, рассказала Соколовская на пресс-конференции в ТАСС.
В центр лечения острых отравлений НИИ скорой помощи имени
Как отметил руководитель отдела клинической токсикологии НИИ, главный внештатный специалист-токсиколог Минздрава России по СЗФО Алексей Лодягин, в числе пациентов есть и приобщившиеся к микродозингу мухоморов. Особенно часто их лечили в ковид.
Чаще всего добавку приобретают через интернет, что усложняет Роспотребнадзору поиск продавца в случае жалоб. В управлении подчеркнули, эту продукцию позиционируют как пищевую, но она таковой не является.
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