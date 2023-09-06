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    За два года больше 40 петербуржцев отравились грибами. Без смертей не обошлось

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    Более сорока случаев отравления грибами зарегистрировано в Петербурге с 2022 года. Об этом 6 сентября сообщила начальник отдела надзора за продукцией в обороте городского управления Роспотребнадзора Инна Соколовская.

    За семь месяцев этого года ведомство зарегистрировало 20 отравившихся, в прошлом году их было на четыре больше. Это жители Петербурга, рассказала Соколовская на пресс-конференции в ТАСС.

    В центр лечения острых отравлений НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе поступают не только петербуржцы. В их статистике за 2022 год 29 пациентов с острыми отравлениями грибами. Один из них умер. Летальный случай был и в 2021 году, когда спасать пришлось 37 человек.

    Как отметил руководитель отдела клинической токсикологии НИИ, главный внештатный специалист-токсиколог Минздрава России по СЗФО Алексей Лодягин, в числе пациентов есть и приобщившиеся к микродозингу мухоморов. Особенно часто их лечили в ковид.

    Чаще всего добавку приобретают через интернет, что усложняет Роспотребнадзору поиск продавца в случае жалоб. В управлении подчеркнули, эту продукцию позиционируют как пищевую, но она таковой не является.

    Грибной сезон в разгаре. О типичных ошибках, которые могут убить, напоминали здесь.

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    ОтравлениеГрибы
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