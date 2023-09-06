За два года больше 40 петербуржцев отравились грибами. Без смертей не обошлось

Более сорока случаев отравления грибами зарегистрировано в Петербурге с 2022 года. Об этом 6 сентября сообщила начальник отдела надзора за продукцией в обороте городского управления Роспотребнадзора Инна Соколовская.



За семь месяцев этого года ведомство зарегистрировало 20 отравившихся, в прошлом году их было на четыре больше. Это жители Петербурга, рассказала Соколовская на пресс-конференции в ТАСС.