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    Правила «тихой охоты». Роспотребнадзор напоминает типичные ошибки при сборе грибов, которые могут убить

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    Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области и портал 47news 13 июля напоминают любителям «тихой охоты», как не отравиться грибами. Вспомнить простые правила не помешает даже опытным грибникам.

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    Итак, главное:

    • собирать только проверенные и знакомые грибы, вдали от дорог;
    • собирать в плетеные корзины, каждый гриб срезать с целой ножкой;
    • не собирать грибы в ведра и полиэтиленовые пакеты, их потом трудно идентифицировать и сортировать;
    • не стоит брать старые, переросшие грибы, даже съедобные «ветераны» могут накапливать вредные вещества;
    • ни в коем случае не откладывать обработку собранных грибов на сутки и более;
    • не мариновать и не солить грибы в оцинкованной и глиняной глазурованной посуде.

    Специалисты также напоминают, что грибы не рекомендуется потреблять детям до 14 лет и беременным или кормящим женщинам.

    Напомним, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отменил запрет на посещение лесов и въезд в них транспортных средств 12 июля. Но при этом установленный в регионе особый противопожарный режим сохраняется. Продолжает действовать запрет на разведение костров, приготовление блюд на мангалах, сжигание мусора и травы.

    После недавних дождей под Петербургом сезон «тихой охоты» в разгаре. Грибники выкладывают в соцсети фото богатой добычи. Больше всего, похоже, сейчас в лесу подосиновиков. На втором месте — подберезовики. Попадаются и белые, но чуть реже. А кое-кто хвастается полными корзинками ароматной земляники.

    Но есть и первые случаи отравлений. Так, 10 июля в больницу во Всеволожске поступила 10-летняя пациентка из Янино. По предварительным данным, девочке стало плохо после дегустации грибов, которые она отыскала во дворе.

    Фото: Грибы и Грибники СПб

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