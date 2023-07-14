Правила «тихой охоты». Роспотребнадзор напоминает типичные ошибки при сборе грибов, которые могут убить

Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области и портал 47news 13 июля напоминают любителям «тихой охоты», как не отравиться грибами. Вспомнить простые правила не помешает даже опытным грибникам.

Специалисты также напоминают, что грибы не рекомендуется потреблять детям до 14 лет и беременным или кормящим женщинам.



Напомним, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отменил запрет на посещение лесов и въезд в них транспортных средств 12 июля. Но при этом установленный в регионе особый противопожарный режим сохраняется. Продолжает действовать запрет на разведение костров, приготовление блюд на мангалах, сжигание мусора и травы.