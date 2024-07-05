Российский пловец Евгений Сомов принял приглашение МОК выступить на Олимпиаде

Российский пловец Евгений Сомов принял приглашение Международного олимпийского комитета (МОК) выступить на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Он станет единственным россиянином, который примет участие в этом виде соревнований в нейтральном статусе. Имя Сомова 5 июля внесли в список допущенных к играм спортсменов, размещенный на официальном сайте МОК.

Он выполнил норматив для участия в Играх и выступит на стометровке брассом. Сейчас из всех российских пловцов нейтральный статус есть только у Сомова и шестикратной чемпионки мира Юлии Ефимовой, которая не смогла выполнить норматив для участия в Олимпиаде.