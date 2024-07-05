«Желтый» погодный уровень опасности в Петербурге продлили до вечера субботы

«Желтый» уровень опасности из-за грозы и сильного ветра в Петербурге продлили, 5 июля сообщил Смольный со ссылкой на Росгидрометцентр. Он будет действовать 6 июня с 12 до 19 часов. Днем в субботу во время грозы ожидаются порывы ветра до 15–17 метров в секунду.



Как ранее рассказывал главный синоптик Петербурга Александр Колесов, погода испортилась из-за выхода южного циклона, который зародился над территорией России, ожидался в Псковской, Новгородской, Ленинградской областях, а далее переместится в Карелию.

Накануне штормовое предупреждение было объявлено на вечер 4 июля и сутки 5 июля.